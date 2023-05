मयंक डागर के शानदार कैच पर नो बॉल ने फेरा पानी, Twitter पर भिड़े SRH और RCB फैंस

सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए IPL 2023 के 65वें मैच में हेनरिक क्लासेन के शतक के दम पर 186/5 रनों का स्कोर खड़ा किया. 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विराट कोहली और फॉफ डुप्लेसी की सलामी जोड़ी ने ताबड़तोड़ अंदाज में पारी का आगाज किया और पावरप्ले में 64 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए. ये इस सीजन RCB का दूसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर था.

पावरप्ले में ही फॉफ डुप्लेसी पवेलियन लौट जाते अगर चौथे ओवर में ग्लेन फिलिप्स कैच पकड़ लेते. कार्तिक त्यागी के ओवर में डुप्लेसी को जब ये जीवनदान मिला तो वह महज 8 रन बनाकर खेल रहे थे. जीवनदान मिलने के बाद डुप्लेसी ने रनों की गति में इजाफा किया और कोहली के साथ मिलकर 8 ओवर में स्कोर 79 रन पर पहुंचा दिया.

9वें ओवर में एक बार फिर डुप्लेसी लकी साबित हुए और कैच आउट होने के बावजूद नॉट आउट रहे. इस बार गेंदबाज की बड़ी गलती की वजह से डुप्लेसी को जीवनदान मिला. दरअसल, 9वें ओवर में नितीश रेड्ड ने 5वीं गेंद बाउंसर फेंकी जिस पर डुप्लेसी ने पुल कर दिया. गेंद बल्ले से लगने के बाद मिड विकेट बाउंड्री की ओर गई जहां खड़े मयंक डागर ने आगे डाईव लगाकर शानदार कैच पकड़ लिया.

डागर अभी कैच का जश्न मनाना शुरु ही किये थे कि अंपायर ने गेंद को चेक करने के लिए थर्ड अंपायर के पास भेज दिया. थर्ड अंपायर ने गेंद को ओवर की दूसरी बाउंसर मानते हुए नो बॉल का फैसला सुनाया. बड़ी स्क्रीन पर नॉट आउट फ्लैश होते ही RCB फैंस खुशी से झूमने लगे जबकि SRH के खेमें में मायूसी छा गई.

Faf duplessis one bounce tha to bhi no ball Diya sub fixing kar rahe hai ipl me ye pura ipl hi fixing hai umpire bhi fix hai https://t.co/vudVWbxIhW

— sumit harimkar (@drsumitharimkar) May 18, 2023