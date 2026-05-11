आईपीएल 2026 फाइनल में किन टीमों के बीच होगी टक्कर, सुनील गावस्कर की बड़ी भविष्यवाणी

मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ़ की दौड़ से बाहर होने के बाद गावस्कर ने कहा कि मुंबई के लिए यह युवा खिलाड़ियों को मौका देने का सही समय हो सकता है.
Published On May 11, 2026, 09:21 PM IST
Last UpdatedMay 11, 2026, 09:21 PM IST
Sunil Gavaskar
आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए टीमों के बीच लड़ाई जारी है. कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी, इसे लेकर अभी इंतजार करना होगा, मगर इस बीच भारत के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने आईपीएल 2026 के फाइनलिस्ट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है. सुनील गावस्कर ने IPL 2026 सीज़न के फाइनलिस्ट के तौर पर पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चुना है. दोनों टीमें पिछले सीजन भी फाइनल में भिड़ी थी, जहां आरसीबी ने खिताब जीता था.
RCB ने टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे शानदार जीतों में से एक दर्ज की, जिसमें उन्होंने एक रोमांचक आखिरी गेंद वाले मैच में MI को दो विकेट से हरा दिया. 11 मैचों में अपनी आठवीं हार के बाद, MI की प्लेऑफ़ में जगह बनाने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं. वहीं, RCB 11 मैचों में अपनी सातवीं जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है.
दूसरी ओर, PBKS जिसने सीज़न की शुरुआत ज़ोरदार तरीके से की थी और अपने पहले सात मैचों में अजेय रही थी. अब लगातार तीन हार के बाद वापसी की तलाश में है. फिर भी, 13 पॉइंट्स पहले से ही खाते में होने के कारण, PBKS अभी भी दौड़ में मज़बूती से बनी हुई है, क्योंकि वह अभी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है.
सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं अब भी पंजाब किंग्स का ही साथ दूंगा, कभी-कभी, कुछ हारें असल में टीम को फिर से तैयार होने और अति-आत्मविश्वास से बचने में मदद कर सकती हैं. दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसे मैच हारे हैं जिन्हें उन्हें जीतना चाहिए था, और यह इस सीज़न में उनके लिए एक लगातार बनी रहने वाली समस्या रही है. उन्होंने कहा कि पंजाब को पता होगा कि टूर्नामेंट का यह चरण कितना महत्वपूर्ण है, और वे एक और हार के साथ अपने मन में कोई शक पैदा नहीं होने देना चाहेंगे. मुझे अब भी पंजाब किंग्स और RCB ही इस सीज़न के फाइनलिस्ट लगते हैं.
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मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ़ की दौड़ से बाहर होने के बाद गावस्कर ने कहा कि मुंबई के लिए यह युवा खिलाड़ियों को मौका देने का सही समय हो सकता है. उन्होंने कहा कि T20 क्रिकेट में, उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, जब सीज़न खत्म हो जाता है, तब यह सही समय होता है कि ठीक से यह देखा जाए कि क्या गलत हुआ, लेकिन इस चरण में, मेरा मानना है कि सीनियर खिलाड़ियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया है.
उन्होंने कहा कि अब, बाकी बचे मैचों में युवा खिलाड़ियों को मौका देना सही हो सकता है, इससे फ़्रैंचाइज़ी को यह समझने में मदद मिलेगी कि ये युवा खिलाड़ी दबाव को कैसे संभालते हैं और क्या वे उन पर दिखाए गए भरोसे को सही साबित कर पाते हैं.