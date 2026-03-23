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IPL 2026: विदेशी खिलाड़ियों की 'मनमर्जी' पर भड़के गावस्कर, बोले- मेहमान-नवाजी का गलत...
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का कहना है कि फ्रैंचाइजी को ऐसे विदेशी खिलाड़ियों को ड्रॉप कर देना चाहिए जो आईपीएल के शुरुआती मैच बिना किसी जायज वजह के नहीं खेल रहे हैं.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत होने में कुछ ही दिन बचे हैं. और इस बीच कई विदेशी खिलाड़ियों इस लीग के शुरुआती चरणों में न खेलने की बात लगातार सामने आ रही है. कोई खिलाड़ी निजी कारण से तो किसी का वर्कलोड प्रेशर इसकी वजह बताया जा रहा है. लेकिन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर इस बात से नाराज हैं. गावस्कर का कहना है कि ये खिलाड़ी भारतीय मेहमाननवाजी की कद्र नहीं कर रहे हैं. और साथ ही उन्होंने फ्रैंचाइजी से ऐसे खिलाड़ियों के प्रति कड़ा रुख अपनाने का भी अनुरोध किया है.
कई बड़े खिलाड़ी आईपीएल के शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे. वे इन मैचों से हट चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. ये सभी फिटनेस की वजह से पहले तीन मैचों का हिस्सा नहीं होंगे. खबर है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आने वाले बिजी शेड्यूल को देखते हुए इनका वर्कलोड मैनेज कर रहा है.
स्पोर्टस्टार के अपने कॉलम में गावस्कर ने खुलकर ऐसे खिलाड़ियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने परिस्थिति पर कड़े शब्दों में अपनी राय रखी. और कहा कि यह कुछ खिलाड़ियों के साथ लगातार होने वाली समस्या है.
‘फायदा उठाने की कोशिश करते हैं विदेशी खिलाड़ी’
उन्होंने आगे लिखा, ‘कुछ विदेशी खिलाड़ियों के साथ यह समस्या है कि वे फ्रैंचाइजी को हल्के में लते हैं. आप निजी समस्याओं या चोटों के अलावा किन्हीं अन्य कारणों से अनुपलब्ध नहीं रह सकते.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘फ्रैंचाइजी के मालिक कई बार आगे बढ़कर अपने खिलाड़ियों की मदद करते हैं. वे इन करोड़पति खिलाड़ियों से मिलने आए उनके परिवार के लोगों के लिए भी भुगतान करते हैं. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए. यह भारतीय तरीका और मेहमाननवाजी है. जिसे कई बार कुछ लोग अधिकार समझ लेते हैं. और फिर अकसर इस परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं.’
उन्होंने आगे खुलकर कहा कि इस तरह देर से आने से टीम के संतुलन और प्लानिंग पर असर पड़ता है. उन्होंने फ्रैंचाइजी से कहा कि इस पर कड़ा ऐक्शन लेना चाहिए.
अपनी मनमर्जी से लेते हैं फैसला
गावस्कर ने कहा, ‘हम अभी से सुन रहे हैं कि कुछ खिलाड़ी कई कारणों से उपलब्ध नहीं हैं. इनमें से किसी ने भी चुने जाने से पहले फ्रैंचाइजी को यह नहीं बताया था. जब तक फ्रैंचाइजी के मालिक सख्त रवैया नहीं अपनाते और इन खिलाड़ियों को ड्रॉप नहीं करते, उनके ट्रॉफी जीतने के उनके प्रयासों को नुकसान पहुंचता रहेगा. ऐसी टीम तैयार करने, जो उन्हें ट्रॉफी जीतने में मदद कर सके, की उनकी प्लानिंग खराब हो जाती है जब खिलाड़ी अपनी मनमर्जी से आने का फैसला करते हैं.’
गावस्कर जैसी बात पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और रविचंद्रन अश्विन ने भी कही है. चोपड़ा ने फर्ग्युसन की गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए हैं वहीं अश्विन ने सलाह दी है कि अगर कैमरन ग्रीन गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं तो केकेआर को उनकी फीस कम करने पर विचार करना चाहिए.