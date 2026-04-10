'...लेकिन यह मुकुल चौधरी है', सुनील गावस्कर ने बताया इस बार कैसे अलग है LSG

कोलकाता: आईपीएल 2026 में गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया. इस मैच में एलएसजी के मुकुल चौधरी ने 27 गेंदों पर 7 छक्कों और 1 चौके की मदद से नाबाद 54 रन की पारी खेल टीम को आखिरी...

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कोलकाता: आईपीएल 2026 में गुरुवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया. इस मैच में एलएसजी के मुकुल चौधरी ने 27 गेंदों पर 7 छक्कों और 1 चौके की मदद से नाबाद 54 रन की पारी खेल टीम को आखिरी गेंद पर 3 विकेट से जीत दिला दी. मुकुल चौधरी की पारी ने क्रिकेट के दिग्गजों को उनका दिवाना बना दिया है.

सुनील गावस्कर ने की चौधरी की दिल खोलकर तारीफ

जियोस्टार एक्सपर्ट सुनील गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स के शो पर मुकुल चौधरी की विस्फोटक पारी पर कहा, ‘इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने निडर होकर जबरदस्त पारी खेली. मुझे आईपीएल के बारे में जो बात पसंद है, वह यह है कि हर दिन हमें कुछ अलग देखने को मिलता है. हमने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के डेविड मिलर को एक शानदार पारी खेलते हुए देखा और अपनी टीम को लगभग जीत दिला ही दी थी, लेकिन वह पारी एक मशहूर वर्ल्ड कप स्टार ने खेली थी. यहां, मुकुल चौधरी हैं, जिन्होंने आगे बढ़कर अपनी टीम को फिनिश लाइन पार करने में मदद की. यह एक युवा लड़का है जो घरेलू टी20 क्रिकेट में राजस्थान के लिए नंबर पांच पर बल्लेबाजी करता है. वह बस आईपीएल में आता है, एक जबरदस्त पारी खेलता है और हर कोई उसके बारे में बात करता है.’

उन्होंने कहा, ‘उसने जो आत्मविश्वास दिखाया और जिस तरह से उसने अपने शॉट्स खेले, वह देखना वाकई कमाल का था. पारी के जिस स्टेज पर वह बल्लेबाजी करने आया, उसने शांति दिखाई, अपना समय लिया, ठीक से सेट हुआ और गेंदों को मैदान के बाहर मारना शुरू कर दिया. उसने हेलीकॉप्टर शॉट भी खेला, जिसे देखकर एमएस धोनी बहुत पुरानी यादें ताजा हो गईं. उसने आसान सिंगल्स लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे बड़े शॉट मारने और गेम खत्म करने की अपनी काबिलियत पर भरोसा था. वह देखने में अद्भुत था.’

इस बार अलग है लखनऊ सुपर जायंट्स

गावस्कर ने आगे कहा, ‘केकेआर के खिलाफ यह जीत एलएसजी के लिए बहुत जरूरी थी. वे मुश्किल में थे, लेकिन अपने युवाओं की मदद से उन्होंने कमाल की जीत पक्की कर ली. मिचेल मार्श ने ज्यादा रन नहीं बनाए, एडेन मार्करम ने सिर्फ 22 रन बनाए, और पंत और पूरन भी ठीक से नहीं चल पाए. अपने मुख्य बल्लेबाजों के जूझने के बावजूद, एलएसजी ने खुद को बचाया और जीत पक्की की.’

उन्होंने कहा, ‘पिछले साल, वे पूरी तरह से अपने मुख्य खिलाड़ियों पर निर्भर थे. इस सीजन में, वे उन पर निर्भर हुए बिना जीत रहे हैं. एलएसजी के लिए चिंता की बात निकोलस पूरन का खराब फॉर्म है. वह केकेआर के खिलाफ आउट ऑफ टच दिखे और एलएसजी ने उन्हें मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा, क्योंकि वे वहां आतिशी बल्लेबाजी चाहते थे. पूरन हर गेंद पर इस उम्मीद में अपना बल्ला घुमा रहे थे कि संपर्क हो जाए लेकिन ये वह पूरन नहीं हैं जिन्हें हम जानते हैं. एलएसजी को पूरन का कॉन्फिडेंस वापस पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा.’

गावस्कर ने कहा, ‘उनके रन-चेज में, 13 ओवर के बाद 104 रन पर 5 विकेट होने के बावजूद, जब उनके सभी मुख्य बल्लेबाज डगआउट में थे, तब भी वे जीतने में कामयाब रहे. इससे एलएसजी को आत्मविश्वास मिला है. वे जानते हैं कि उनके निडर युवा खिलाड़ी किसी न किसी समय अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और सिर्फ यही विश्वास उन्हें बहुत आगे ले जा सकता है.’ मैच की बात करें तो केकेआर के दिए 182 रन के लक्ष्य को एलएसजी ने आखिरी गेंद पर 3 विकेट बाकी रहते हासिल कर लिया था.