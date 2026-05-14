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'नई पीढ़ी के शोर में भी विराट शेर की तरह...,' गावस्कर ने भर-भर के की 'किंग कोहली' की तारीफ

भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है. गावस्कर ने कहा कि कोहली ने बताया कि वह नई पीढ़ी के बल्लेबाजों में भी शेर हैं.

Edited By : Saurav Kumar |May 14, 2026, 01:37 PM IST

Published On May 14, 2026, 01:37 PM IST

Last UpdatedMay 14, 2026, 01:37 PM IST

virat kohli

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Sunil Gavaskar Praised Virat Kohli: विराट कोहली का फैन क्रिकेट जगत में शायद ही कोई ना हो. बात अभी के युवा खिलाड़ियों की करें या पुराने समय के क्रिकेट के दिग्गजों की कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को अपना कायल बना रखा है. बुधवार को कोहली के बल्ले से फैंस को एक दमदार पारी देखने को मिली. कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल में धमाका करते हुए शानदार शतक ठोका. कोहली की इस पारी को देखकर पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उनकी जमकर तारीफ की है.

गावस्कर ने जमकर की कोहली की तारीफ

सुनील गावस्कर ने कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि आईपीएल में नई पीढ़ी के युवाओं का शोर है लेकिन विराट शोर में शेर की तरह हैं. स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए गावस्कर ने कहा, ‘केकेआर के खिलाफ कोहली की पारी काफी शानदार थी. उन्हें कई दूसरे खिलाड़ियों से ये बेहतर पता है कि चेज के दौरान कैसे पारी बनाई जाती है. कोहली जिस तरह से आईपीएल में प्रदर्शन कर रहे हैं मैच दर मैच, सीजन दर सीजन उनकी बराबरी करने में किसी भी खिलाड़ी को लंबा वक्त लगेगा. हर कोई इस सीजन में नए और युवा खिलाड़ियों के चर्चा कर रहे हैं हालांकि इन चर्चाओं के बीच कोहली ने दिखाया की वह अभी भी यहां मौजूद हैं.’

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कोहली ने खुद पर शक करने वालों को किया खामोश

सुनील गावस्कर ने कोहली को लेकर आगे कहा कि उन्होंने अपने शतक से सभी आलोचकों को पूरी तरह खामोश कर दिया है. कोहली ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं. कोहली ने यह साबित कर दिया है कि पुरानी पीढ़ी अब भी बेस्ट है. भले ही यंग स्टार खिलाड़ी महफिल लूट रहे हैं लेकिन अनुभवी महान खिलाड़ी भी चूके नहीं हैं. कोहली का यह शतक उनके खास पलों की महानता याद दिलाता है.’

कोहली की बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने इस मुकाबले में बल्ले से धमाका करते हुए 60 गेंद पर 105 रन की पारी खेली. कोहली ने अपनी पारी के दौरान 11 चौके और 3 छक्के लगाए. कोहली की पारी ने फैंस का दिल जीत लिया. कोहली की बल्लेबाजी की तारीफ हर कोई करता हुआ नजर आया.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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