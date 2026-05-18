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MS Dhoni कब करेंगे टीम में वापसी? गावस्कर ने की बड़ी भविष्यवाणी

सुनील गावस्कर ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए वह आईपीएल 2026 में आखिर कब तक वापसी कर पाएंगे.

Edited By : Saurav Kumar |May 18, 2026, 03:38 PM IST

Published On May 18, 2026, 03:38 PM IST

Last UpdatedMay 18, 2026, 03:38 PM IST

MS Dhoni and Sunil Gavaskar

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Sunil Gavaskar on MS Dhoni Return: महेंद्र सिंह धोनी फैंस के चहेते और दमदार विकेटकीपर बल्लेबाज. चेन्नई सुपर किंग्स का यह सितारा आईपीएल 2026 में अबतक खेलते हुए नजर नहीं आया है. धोनी आईपीएल की शुरुआत से ही चोटिल चल रहे हैं. चोट की वजह से ही थाला का एक्शन फैंस को देखने को नहीं मिला है. थाला मैदान पर कब वापसी करेंगे फिलहाल ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है. धोनी को लेकर हाल ही में अब भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने बड़ी भविष्यवाणी की है. गावस्कर ने उनकी मैदान पर वापसी को लेकर बड़ी बात कही है.

धोनी की वापसी पर क्या बोले गावस्कर

नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस). भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के करो या मरो वाले मैच में एमएस धोनी की वापसी की संभावना पर संदेह जताया है. उन्होंने कहा कि पूर्व दिग्गज कप्तान एक साल से ज्यादा समय से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने के बाद ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे. गावस्कर ने कहा कि एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम (चेपॉक) में एसआरएच के खिलाफ सीएसके का मैच प्लेऑफ की रेस में बहुत अहमियत रखता है, लेकिन उनका मानना ​​है कि धोनी के खेलने की संभावना कम है, भले ही फैंस उन्हें सीजन के आखिरी घरेलू मैच में टीम में देखने की उम्मीद कर रहे हों.

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करो या मरो मैच में धोनी नहीं लेना चाहेंगे रिस्क

गावस्कर ने ‘जियोस्टार’ से कहा, “एसआरएच के खिलाफ होने वाला मैच सीएसके के लिए बहुत अहम है. यह चेपॉक में उनका आखिरी घरेलू मैच है, इसलिए स्वाभाविक रूप से फैंस एमएस धोनी को खेलते हुए देखना चाहते हैं. हालांकि, वह इस सीजन में बिल्कुल भी नहीं खेले हैं. असल में, उन्होंने एक साल से ज्यादा समय से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. इस वजह से मुझे संदेह है कि वह इस समय ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे.”

भारत के पूर्व कप्तान ने जोर देकर कहा कि सीएसके को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होगी, जो पहले से ही लय में हों और टूर्नामेंट के इतने अहम दौर में मैच के लिए तैयार हों. गावस्कर ने कहा, “आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो मैच-फिट हों और पिछले छह हफ्तों से नियमित खेल रहे हों. धोनी पूरी तरह से टीम-मैन हैं. मुझे नहीं लगता कि वह मौजूदा कॉम्बिनेशन को बिगाड़ना चाहेंगे. अगर वह एसआरएच के खिलाफ खेलते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होगी. यह सीएसके के लिए जरूरी मैच है. एक जीत उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखेगी. उन्हें यह मैच हर हाल में जीतना होगा, और ऐसे खिलाड़ी को लाना जो एक साल से अधिक समय से नहीं खेला है, एक जुआ हो सकता है.”

चेन्नई सुपर किंग्स के 12 मुकाबलों के बाद 12 अंक हैं. टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए दोनों ही मुकाबलों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. आखिरी मैच में टीम को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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