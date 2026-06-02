'ऐसे फ्रैंचाइजी के करोड़ों बर्बाद होते हैं', गावस्कर ने स्काउट्स पर उठाए सवाल

सुनील गावस्कर का मानना है कि आईपीएल के स्काउट सिस्टम में कई खामियां हैं. उनका मानना है कि शहरी और राज्य की टी20 लीग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कई बार आईपीएल में उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं.
Published On Jun 02, 2026, 11:23 AM IST
Last UpdatedJun 02, 2026, 11:23 AM IST
Sunil Gavaskar on IPL Scouts
नई दिल्ली: सुनील गावस्कर खुलकर अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं. गावस्कर ने अब आईपीएल फ्रैंचाइजी टीमों को चेताया है कि वे राज्य और शहर की लीग में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर खिलाड़ियों के लिए उत्साहित न हों. पूर्व भारतीय कप्तान ने तर्क दिया कि उन प्रतियोगिताओं में लंबे शॉट्स लगाने वाले बड़े हिटर्स की असलियत आईपीएल में आते ही जाहिर हो जाती है.
गावस्कर मानते हैं कि उन छोटी टी20 लीग और आईपीएल के बीच अंतर बहुत बड़ा है. ऐसे में अगर स्काउटिंग सिस्टम, कौशल के बजाय सिर्फ चर्चाओं, एजेंट्स और चंद प्रदर्शनों से प्रभावित हो जाएगा, तो फ्रैंचाइजी को पैसे काफी नुकसान हो सकता है.
गावस्कर ने स्पोर्ट्स्टार के अपने कॉलम में लिखा, ‘कई राज्यों और शहरों की लीग में खेलने वाले बड़े हिटर्स की उस वक्त कलई खुल गई जब उन्होंने आईपीएल में क्वॉलिटी गेंदबाजी का सामना किया.’
गावस्कर उस सिस्टम की आलोचना कर रहे थे जब नीलामी के दौरान फ्रैंचाइजी घरेलू टी20 लीग में अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपये खर्च करती हैं लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि वे आईपीएल के जुनून, रफ्तार और तकनीकी परीक्षाओं पर खरे उतर सकें.
सुनील गावस्कर ने कहा कि राज्य और शहर की टी20 लीग में बल्लेबाजी और गेंदबाजी का स्तर आईपीएल के आसपास भी नहीं होता. और फ्रैंचाइजी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके लिए प्रतिभाएं तलाशने वाले स्काउट प्लेयर के एजेंट्स या हवाई प्रदर्शनों के दम पर फैसला न लें.
उन्होंने लिखा, ‘राज्य और शहर की लीग में गेंदबाजी और बल्लेबाजी, दोनों का स्तर आईपीएल के करीब भी नहीं होता. जब तक स्काउटस के पास विवेकी नजर न हो और वह प्लेयर्स के एजेंट्स के प्रभावित न हो, तब तक फ्रैंचाइजी इन चंद प्रदर्शनों के आधार पर खिलाड़ियों को चुनते रहेंगे और उनके पैसे बर्बाद होते रहेंगे.’
गावस्कर को इस बात की भी हैरानी थी कि टीमें करोड़ों रुपये खर्च कर खिलाड़ियों को चुनती हैं लेकिन पूरे सीजन में उन्हे सिर्फ एक-दो मैचों में ही आजमाया जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामले स्काउटिंग और दल की प्लानिंग पर गहरे सवाल उठाते हैं.
गावस्कर ने कहा, ‘जब फ्रैंचाइजी किसी खिलाड़ी को करोड़ों रुपये में खरीदती हैं और उसे एक-दो से ज्यादा मैचों में मौका नहीं देतीं, तो इससे आपको पता चलता है कि उनके स्काउट्स और सलाहकार ने उन्हें एक डमी (नकली खिलाड़ी) बेच दिया है.’
हालांकि उन्होंने कहा कि यह बात अनकैप्ड महंगे प्लेयर्स पर लागू नहीं होती. जैसे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कार्तिक शर्मा ने अच्छा खेल दिखाया. वहीं मोटी कीमत के दबाव के बावजूद प्रशांत वीर का प्रदर्शन भी काबिले-गौर रहा. गावस्कर का बड़ा सवाल उस प्रचार सिस्टम पर है जो किसी खिलाड़ी की छवि बनाता है. इसमें स्थानीय लीग के बड़े हिटर्स जो आईपीएल में वैसा असर नहीं छोड़ पाते, ऐसे भी खिलाड़ी जिन्हें मोटी रकम देकर खरीदा गया लेकिन अपनी ही फ्रैंचाइजी ही उन पर भरोसा नहीं करतीं, और एक-दो मैचों में अच्छा करने वाले खिलाड़ी जो उनके चंद प्रदर्शनों के दम पर लगातार अनुबंध हासिल करते रहते हैं, शामिल हैं.
गावस्कर ने खुलकर यह कहा कि आईपीएल एक कड़ी और क्रूर प्रतियोगिता है. यह उन खिलाड़ियों की असलियत सामने ले आती है जिनकी सिर्फ हवा बनाई गई होती है. उन्होंने लिखा, ‘आईपीएल में बहुत जल्द ही ओवररेटेड और ओवरवैल्युएड खिलाड़ी का पता चल जाता है.’
उन्होंने यह भी कहा कि फ्रैंचाइजी अकसर ऐसे खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते रहते हैं जो कम दबाव वाले मैचों में एकाध अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं भले ही कुल मिलाकर उनका खेल बहुत अधिक प्रभावी न रहा हो.
गावस्कर ने लिखा, ‘ऐसे खिलाड़ी भी रहेंगे जो टूर्नामेंट में एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे. और वह भी आमतौर पर ऐसे मैच में जिसका उनकी टीम के लिए बहुत अधिक महत्त्व नहीं होता और उस प्रदर्शन के दम पर उन्हें एक और साल के लिए चुन लिया जाएगा. आप ऐसे एक मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की चार टीमें बना सकते हैं जिन्हें बार-बार आईपीएल में चुन लिया जाता है.’