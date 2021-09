Sunil Gavaskar को है शक, कहीं टी20 विश्‍व कप में भी प्‍लेइंग-XI से महरूम ना रह जाएं Ravichandran Ashwin

Sunil Gavaskar Sceptical about Ravichandran Ashwin get Chance in Playing-XI: करीब चार साल के लंबे अंतराल के बाद स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को भारत की टी20 टीम में जगह दी गई है. उन्‍हें यह मौका सीधे टी20 विश्‍व कप में दिया जा रहा है. ऐसे में अपने समय के दिग्‍गज बल्‍लेबाज सुनील गावस्‍कर का मानना है कि अश्विन को टीम में चुनना एक बात है और उन्‍हें प्‍लेइंग इलेवन में जगह देना दूसरी. गावस्‍कर को शक है कि अश्विन को प्‍लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए भी काफी संघर्ष करना पड़ा सकता है.

रविचंद्रन अश्विन इससे पहले इंग्‍लैंड दौरे पर चारों टेस्‍ट मैचों में जगह बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए. वो टेस्‍ट क्रिकेट में नंबर-2 गेंदबाज हैं. इसके बावजूद भी उन्‍हें मौका नहीं दिया गया.

सुनील गावस्‍कर ने स्‍पोर्ट्स तक से बातचीत के दौरान कहा कि रविचंद्रन अश्विन का चयन चयनकतार्ओं के जरिए हाल ही में समाप्त हुई इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान अंतिम एकादश में उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए ‘सांत्वना’ कप’ जैसी है.

“अश्विन की वापसी अच्छी चीज है लेकिन हमें देखना होगा कि उन्हें एकादश में जगह मिलती है या नहीं. आपने उन्हें 15 खिलाड़ियों में जगह दी है जो सही है. अश्विन को इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम में लिया गया था लेकिन एकादश में मौका नहीं मिला था.”

सुनील गावस्कर ने कहा, “इंग्लैंड में निराशा के बाद अश्विन को सांत्वना कप दिया गया है. क्या वह एकादश में शामिल होंगे, यह सिर्फ समय बताएगा.”