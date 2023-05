ऐतिहासिक पल...धोनी के पास ऑटोग्राफ लेने पहुंचे सुनील गावस्कर, 'माही' ने जीता दिल

दरअसल मैच के बाद धोनी क्रिकेट प्रशंसकों का आभार जताने के लिए स्टेडियम के चक्कर लगा रहे थे. धोनी इस दौरान क्रिकेट प्रशंसकों की तरह बॉल और गिफ्ट उछालते नजर आ रहे थे, धोनी के साथ चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी भी दर्शकों की तरफ जर्सी और बॉल उछाल कर फेंक रहे थे, इसी बीच सुनील गावस्कर अचानक वहां पहुंच गए और उन्होंने धोनी से ऑटोग्राफ की मांग की. गावस्कर ने धोनी को पेन दिया, जिसके बाद धोनी से उस पेन से गावस्कर के शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया. कैमरे पर इसका लाइव प्रसारण हो रहा था और हजारो- लाखों लोग इस पल के गवाह बने.

Gavaskar Taking Thala Dhoni's Autograph is one of the best visual in Cricket World.pic.twitter.com/txHI6pPoiB

— Abhay (@abhaysrivastavv) May 14, 2023