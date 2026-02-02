This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
रिटायर होते हैं, लौट आते हैं... भारत से मैच बायकॉट पर सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान को किया ट्रोल, बोले फिर पलट जाएंगे
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने पाकिस्तानी टीम को ट्रोल किया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने मिसाल तय कर दी है कि वे रिटायरमेंट से यू-टर्न लेते हैं.
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपना ग्रुप मैच नहीं खेलने का फैसला किया है. और भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इस पर अपनी राय दी है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी अपनी रिटायरमेंट के फैसले को बदलते रहते हैं. और पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है. गावस्कर ने कहा कि अगर घरेलू और वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ तो पाकिस्तान भी अपने फैसले से पलट सकता है.
गावस्कर ने कहा कि दबाव में पाकिस्तान यू-टर्न ले सकता है. स्पोर्ट्स तक के साथ बातचीत में पूर्व कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स ने भी यू-टर्न का एक पैमाना तय कर दिया है. गावस्कर ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बड़े फैसलों से पलट जाने की एक मिसाल तय कर दी है. गावस्कर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि अगले चार या पांच दिन में जब दुनियाभर से रिएक्शन आएंगे और यहां तक कि उनके पूर्व क्रिकेटर भी कहेंगे तो एक संभावना है कि पाकिस्तान अपना रुख बदल लेगा.’
भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में मैच खेला जाना तय था. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने सभी मैच कोलंबो में खेल रहा है. लेकिन रविवार को पाकिस्तानी सरकार ने ऐलान किया कि उनकी राष्ट्रीय टीम भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करेगी. हालांकि सरकार ने यह कहा है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में बाकी मैच खेलेगी.
पाकिस्तान का यह फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने की धमकी दी थी. नकवी पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं. उन्होंने बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने की बात करते हुए ऐसा फैसला लिया था. बांग्लादेश की टीम को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा है. और उसके स्थान पर स्कॉटलैंड को जगह मिली है.
गावस्कर ने पाकिस्तान के इस फैसले पर तंज करते हुए कहा, ‘इसमें नया क्या है? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायरमेंट लेते हैं और चार दिन बाद अपना रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं. यह कहते हुए, ‘हमारे फैंस ने हमें और खेलने के लिए कहा.’ ऐसा दोबारा हो सकता है.’
उन्होंने आगे कहा, ‘अपने फैसले मे यू-टर्न लेने में क्या दिक्कत है? जहां तक मुझे पता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है.’ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उदाहरण तय कर दिए हैं. वे रिटायरमेंट से वापस आते रहते हैं. तो इस तरह का ही कुछ 15 से पहले भी हो सकता है.’
गावस्कर ने पाकिस्तान को चेताया कि मैच का बहिष्कार करने से उसे आईसीसी की ओर से कितने प्रतिबंधों और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.