'मुझे संदेह है कि वह ऐसा रिस्क लेंगे...', MS DHONI की वापसी पर सुनील गावस्कर का बड़ा बयान

चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला खेलते हुए नजर आ सकते हैं. जिसके बाद कई दिग्गजों के बयान सामने आए हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने सोमवार को एसआरएच के खिलाफ सीएसके के करो या मरो वाले मैच में एमएस धोनी की वापसी की संभावना पर संदेह जताया है. उन्होंने कहा कि पूर्व दिग्गज कप्तान एक साल से ज्यादा समय से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर रहने के बाद ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे. लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है. धोनी आईपीएल का अपना आखिरी मैच चेपॉक में खेलते हुए दिखाए दे.

एमएस धोनी पर क्या बोले सुनील गावस्कर

भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम (चेपॉक) में एसआरएच के खिलाफ सीएसके का मैच प्लेऑफ की रेस में बहुत अहमियत रखता है. लेकिन उनका मानना ​​है कि धोनी के खेलने की संभावना कम है, भले ही फैंस उन्हें सीजन के आखिरी घरेलू मैच में टीम में देखने की उम्मीद कर रहे हों.

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गावस्कर ने ‘जियोस्टार’ से कहा कि एसआरएच के खिलाफ होने वाला मैच सीएसके के लिए बहुत अहम है. यह चेपॉक में उनका आखिरी घरेलू मैच है. इसलिए स्वाभाविक रूप से फैंस एमएस धोनी को खेलते हुए देखना चाहते हैं. हालांकि वह इस सीजन में बिल्कुल भी नहीं खेले हैं. असल में उन्होंने एक साल से ज्यादा समय से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. इस वजह से मुझे संदेह है कि वह इस समय ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे. गावस्कर ने आगे कहा कि आपको ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है जो मैच-फिट हों और पिछले छह हफ्तों से नियमित खेल रहे हों. धोनी पूरी तरह से टीम-मैन हैं. मुझे नहीं लगता कि वह मौजूदा कॉम्बिनेशन को बिगाड़ना चाहेंगे. अगर वह एसआरएच के खिलाफ खेलते हैं तो मुझे बहुत हैरानी होगी. यह सीएसके के लिए जरूरी मैच है। एक जीत उन्हें प्लेऑफ की दौड़ में बनाए रखेगी. उन्हें यह मैच हर हाल में जीतना होगा, और ऐसे खिलाड़ी को लाना जो एक साल से अधिक समय से नहीं खेला है, एक जुआ हो सकता है.

अंकतालिका में कैसा है सीएसके का हाल

चेन्नई सुपर किंग्स के 12 मुकाबलों के बाद 12 अंक हैं. टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए दोनों ही मुकाबलों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. आखिरी मैच में टीम को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.