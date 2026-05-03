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IPL 2026: बुमराह- मलिंगा सब पीछे छूटे, सुनील नरेन ने आईपीएल में रचा इतिहास

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में सुनील नरेन ने चार ओवर के स्पेल में 31 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 03, 2026, 05:54 PM IST

Published On May 03, 2026, 05:54 PM IST

Last UpdatedMay 03, 2026, 05:54 PM IST

Sunil Narine

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आईपीएल 2026 में रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में केकेआर के स्टार ऑलराउंडर सुनील नरेन ने इतिहास रच दिया.

सुनील नरेन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में चार ओवर के स्पेल में 31 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए. नरेन ने इस मैच में आईपीएल में 200 विकेट भी पूरे कर लिए. नरेन ने आईपीएल में 200 विकेट लेते ही बड़ा कीर्तिमान बनाया है.

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आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बने नरेन

सुनील नरेन आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज बने हैं. ड्वेन ब्रावो (183) इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. इसके अलावा वह आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज भी हैं.

IPL में विदेशी खिलाड़ियों की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट:

201 – सुनील नरेन

183 – ड्वेन ब्रावो

170 – लसिथ मलिंगा

168 – राशिद खान

145 – ट्रेंट बोल्ट

IPL में सबसे ज़्यादा विकेट:

228 – युजवेंद्र चहल

215 – भुवनेश्वर कुमार

201 – सुनील नरेन

192 – पीयूष चावला

187 – रविचंद्रन अश्विन

एक फ्रैंचाइजी के लिए 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने नरेन

सुनील नरेन आईपीएल में एक फ्रैंचाइजी के लिए 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बने हैं. उन्होंने केकेआर के लिए खेलते हुए यह कारनामा किया है. बुमराह का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस के लिए 186 विकेट चटकाए हैं.

IPL में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज़्यादा विकेट:

201 – सुनील नरेन (कोलकाता नाइट राइडर्स)

186 – जसप्रीत बुमराह (मुंबई इंडियंस)

170 – लसिथ मलिंगा (मुंबई इंडियंस)

157 – भुवनेश्वर कुमार (सनराइजर्स हैदराबाद)

143 – रवींद्र जडेजा (चेन्नई सुपर किंग्स)

इसके अलावा सुनील नरेन ने टी-20 में एक ही टूर्नामेंट में किसी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में जगह बनाई है.

T20s में एक ही टूर्नामेंट में किसी टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट (5+ टीमों वाला टूर्नामेंट):

210 – क्रिस वुड (हैम्पशायर, T20 ब्लास्ट)

210 – डेविड पेन (ग्लॉस्टरशायर, T20 ब्लास्ट)

208 – समित पटेल (नॉटिंघमशायर, T20 ब्लास्ट)

201 – सुनील नरेन (कोलकाता नाइट राइडर्स, IPL)

T20s में एक ही टूर्नामेंट में किसी गेंदबाज़ की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट (5+ टीमों वाला टूर्नामेंट):

268 – डैनी ब्रिग्स (T20 ब्लास्ट)

230 – समित पटेल (T20 ब्लास्ट)

228 – युजवेंद्र चहल (IPL)

215 – भुवनेश्वर कुमार (IPL)

210 – डेविड पेन (T20 ब्लास्ट)

210 – क्रिस वुड (T20 ब्लास्ट)

201 – सुनील नरेन (IPL)

केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 165 रन पर किया ढेर

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ट्रेविस हेड (61 रन) के अर्धशतक के बावजूद केकेआर के स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन के सामने 19 ओवर में 165 रन पर सिमट गई. वरुण चक्रवर्ती ने 36 रन देकर तीन विकेट जबकि सुनील नारायण ने दो विकेट चटकाए. कार्तिक त्यागी को दो विकेट मिले जबकि कैमरन ग्रीन, अनुकूल रॉय और वैभव अरोड़ा ने एक एक विकेट झटका.

हेड ने 28 गेंद की पारी में नौ चौके और तीन छक्के जमाए. उनके अलावा ईशान किशन ने 42 रन का योगदान दिया, अभिषेक शर्मा 15 रन ही बना सके.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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