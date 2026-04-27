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सुनील नरेन का 'सुपर' धमाका, सुपर ओवर स्पेशलिस्ट के आगे LSG पस्त

टी20 क्रिकेट इतिहास में पहला और एकमात्र मेडन सुपर ओवर सुनील नरेन के नाम है, जो उन्होने कैरिबियाई प्रीमियर लीग में फेंका था.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Apr 27, 2026, 12:47 AM IST

Published On Apr 27, 2026, 12:47 AM IST

Last UpdatedApr 27, 2026, 12:47 AM IST

Sunil Narine

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Sunil Narine Super Over: आईपीएल 2026 में रविवार को पहला सुपर ओवर मुकाबला देखने को मिला. लखनऊ सुपरजांयट्स और केकेआर के बीच खेले गए मैच का नतीजा सुपर ओवर से निकला, जहां केकेआर की टीम ने सुनील नरेन की गेंदबाजी से बाजी मारी. सुपर ओवर में सुनील नरेन का जलवा एक बार फिर देखने को मिली, जिससे लखनऊ की टीम सिर्फ एक रन ही बना सकी और रिंकू सिंह के चौके से केकेआर ने पहली ही बॉल पर जीत हासिल की.

सुनील नरेन को सुपर ओवर स्पेशलिस्ट माना जाता है. टी20 क्रिकेट इतिहास में पहला और एकमात्र मेडन सुपर ओवर सुनील नरेन के नाम है, जो उन्होने कैरिबियाई प्रीमियर लीग में फेंका था. लखनऊ के खिलाफ मैच में एक बार फिर उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया.

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नरेन ने पहली बॉल पर निकोलस पूरन को किया बोल्ड

कोलकाता के 155 रन के जवाब में लखनऊ की टीम भी 155 रन ही बना सकी, जिससे मैच सुपर ओवर में खिंच गया. सुपर ओवर में लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और केकेआर के लिए एक बार फिर सुनील नरेन ने मोर्चा संभाला. पहली गेंद नरेन ने ओवर द विकेट, जिसे पूरन ने स्वीप का प्रयास किया और वह बोल्ड हो गए. गेंद पड़ने के बाद बाहर निकली और ऑफ स्टंप से टकरा गई. नरेन ने टी-20 के सुपर ओवर में तीसरी बार निकोलस पूरन को आउट किया.

तीसरी बॉल पर मारक्रम का किया शिकार

ओवर की दूसरी बॉल पर नए बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कदमों का इस्तेमाल किया, मगर वह डीप कवर की तरफ गेंद पर सिर्फ एक रन बना सके. ओवर की तीसरी बॉल को बल्लेबाज एडेन मारक्रम ने जोरदार पुल शॉट लगाया. लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में गेंद गई. पॉवेल ने लॉन्ग ऑन पर बायीं ओर दौड़ लगाई और गेंद को पकड़ कर रिंकू की ओर फेंका और रिंकू ने इस रिले कैच को लपक लिया. पॉवेल ने समय रहते गेंद को फेंका मैदान के अंदर और बाहर चले गए, लॉन्ग ऑफ से रिंकू भी दौड़ कर आ रहे थे और उन्होंने कैच को अंजाम दिया.

नरेन के दमदार प्रदर्शन से लखनऊ की टीम दो रन ही बना सकी. नरेन के इस ओवर के बाद साथी खिलाड़ियों ने इसे जमकर सेलिब्रेट किया. यह नरेन का ही स्पेल था, जिसने केकेआर को आईपीएल 2026 में दूसरी जीत दिलाई.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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