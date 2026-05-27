IPL 2026: SRH 8 बार, RR 7 बार प्लेऑफ में पहुंची, जानें कैसा रहा है रिकॉर्ड

राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एलिमिनेटर में भिडेंगी. दोनों टीमें कितनी बार प्लेऑफ में पहुंची हैं और क्या रहा है उनका रिकॉर्ड.
Published On May 27, 2026, 03:37 PM IST
Last UpdatedMay 27, 2026, 03:37 PM IST
SRH vs RR: सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा एलिमिनेटर
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा. बुधवार, 27 मई को न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम पर दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. लीग स्टेज में सनराइजर्स की टीम तीसरे स्थान पर रही थी. वहीं अपने आखिरी लीग मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बनाई थी.
सनराइजर्स हैदराबाद ने साल 2013 में आईपीएल में डेब्यू किया था. और जब टीम पहली बार नॉकऑफ में पहुंची थी तो वहां उसे राजस्थान रॉयल्स के हाथों चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा था.
साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने खिताब पर कब्जा किया था. इस साल टीम ने एलिमिनेटर खेला था. टीम ने लगातार तीन मैच जीतकर आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की थी. एलिमिनेटर में उसने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था. और फिर क्वॉलिफायर-2 में गुजरात लायंस के 162 का लक्ष्य हासिल किया. इस मैच में उसने बेंगलुरु को हराकर ट्रॉफी जीती थी.
साल 2017 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आसानी से प्लेऑफ में जगह बना ली थी. लेकिन एलिमिनेटर में उसे केकेआर ने ही हराया था. साल 2018 में टीम फाइनल में पहुंची. और फिर 2019 से 2020 में भी टीम ने अंतिम चार में जगह बनाई. लेकिन साल 2021 से 2023 तक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अंतिम चार में नहीं पहुंच पाई. 2024 में टीम फिर फाइनल में पहुंची. लेकिन वहां उसे केकेआर के हाथों हार मिली. और 2025 में टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई.
कुल मिलाकर टीम ने प्लेऑफ में कुल 14 मैच खेले हैं और छह में उसे जीत मिली है. वहीं 8 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. इन मैचों में फाइनल को भी शामिल किया गया है.
कुल मिलाकर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2024 और 2026 के प्लेऑफ में पहुंची थी.
राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के पहले सीजन यानी 2008 की चैंपियन टीम है. इसके बाद इस टीम ने अभी तक खिताब नहीं जीता है. साल 2016 और 2017 में टीम को सस्पेंड रहना पड़ा.
पहले साल जीतने के बाद टीम ने 2013 में प्लेऑफ में जगह बनाई. यहां एलिमिनेटर में उसने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया लेकिन दूसरे क्वॉलिफायर में उसे मुंबई इंडियंस के हाथों हार मिली.
प्लेऑफ में जगह बनाई थी. इस साल टीम फाइनल में हारी थी. लीग स्टेज में टीम दूसरे स्थान पर रही थी. और क्वॉलिफायर-2 में उसने आरसीबी को हराया था. हालांकि फाइनल में उसे गुजरात टाइटंस ने हराया था.
साल 2024 में वह अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही और फिर एलिमिनेटर में उसने आरसीबी को हराया. लेकिन दूसरे क्वॉलिफायर में उसे सनराइजर्स हैदराबाद ने 36 रन से हराया. कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स ने 11 मैच प्लेऑफ में खेले हैं और पांच जीते हैं. छह मैचों में उसे हार मिली है.
टीम सातवीं बार प्लेऑफ में पहुंची है. वह 2008, 2013, 2015, 2018, 2022, 2024 और 2025 में टीम प्लेऑफ में पहुंची है.