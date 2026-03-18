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सनराइजर्स हैदराबाद ने विस्फोटक बल्लेबाज को बनाया कप्तान, कमिंस के लौटने तक थामेंगे कमान
सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस अभी तक चोट से नहीं उबरे हैं. वह शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. तब तक के लिए टीम ने नए कप्तान के नाम का ऐलान किया है.
सनराइजर्स हैदराबाद ने बुधवार को इस बात की पुष्टि कर दी कि ईशान किशन टीम के कप्तान होंगे. वहीं अभिषेक शर्मा आईपीएल 2026 में उपकप्तान की भूमिका में नजर आएंगे. ये दोनों खिलाड़ी नियमित कप्तान पैट कमिंस से चोट से उबरकर वापस आने तक इस भूमिका को निभाएंगे.
फ्रैंचाइजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, ‘पैट कमिंस चोट से उबर रहे हैं और वह इस वजह से कुछ मैचों में नहीं खेलेंगे. जब तक वह रिकवर होते हैं ईशान किशान टीम के कप्तान होंगे और अभिषेक शर्मा उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे.’
ईशान किशन हाल के कुछ वक्त से बहुत अच्छे फॉर्म में हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बहुत कमाल का प्रदर्शन किया था. और उससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनकी कप्तानी में झारखंड ने पहली बार खिताब जीता था. आईपीएल की बात करें तो बाएं हाथ के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 112 पारियों में 29.10 के औसत और 137.64 के स्ट्राइक-रेट से 2998 रन बनाए हैं. उन्होंने 17 हाफ सेंचुरी जड़ी हैं.