IPL 2023: SRH ने दिल्ली से चुकता किया पिछली हार का बदला, हासिल की तीसरी जीत

नई दिल्ली। अभिषेक शर्मा के हरफनमौला खेल और आखिरी ओवरों में हेनरिक क्लासेन की आक्रामक बल्लेबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में शनिवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स को नौ रन से शिकस्त दी. सलामी बल्लेबाज अभिषेक की 36 गेंद में 67 रन और क्लासेन की 27 गेंद में नाबाद 53 रन की पारी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 197 रन बनाये जो मौजूदा सत्र में इस मैदान का सर्वोच्च स्कोर है. टीम के लिए अब्दुल समद ने 21 गेंद में एक चौका और दो छक्कों की मदद से 28 रन बनाये .

दिल्ली की टीम के लिए मिशेल मार्श का हरफनमौला खेल और फिल साल्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 66 गेंद में 112 रन की साझेदारी नाकाफी साबित हुई और टीम 20 ओवर में छह विकेट पर 188 रन ही बना सकी.

मार्श ने चार ओवर में 27 रन देकर चार विकेट झटकने के बाद 39 गेंद में एक चौका और छक्के की मदद से 63 रन बनाये. साल्ट ने 35 गेंद में 59 रन की पारी में नौ चौके जड़े. आखिरी ओवरों में अक्षर पटेल ने 14 गेंद में एक चौका और दो छक्के की मदद से नाबाद 29 रन की पारी खेली. इस जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद ने 24 अप्रैल को इस टीम से मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया. हैदराबाद के लिए यह आठ मैचों में तीसरी जीत है जबकि दिल्ली के लिए आठ मैचों में यह छठी हार है.

