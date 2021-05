बीसीसीआई (BCCI) ने मंगलवार को पुष्टि की कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के 2021 सीजन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड ने ये फैसला आईपीएल बायो-बबल में अधिक कोविड-19 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद लिया गया है।

पूर्व दिग्गजों और क्रिकेट समीक्षकों ने टूर्नामेंट स्थगित करने के बीसीसीआई के फैसले का स्वागत किया है। वहीं फैंस ने बोर्ड के आईपीएल स्थगित करने पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है।

जहां एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के फैंस टूर्नामेंट रोके जाने से खुश हैं चुंकि उनकी टीम लगातार खराब प्रदर्शन कर अंकतालिका में सबसे नीचे है। दूसरी ओर विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के फैंस इस फैसले से निराश हैं।

आईपीएल स्थगित किए जाने के बाद ट्विटर पर आरसीबी फैंस का जमकर मजाक उड़ाया गया।

14वें आईपीएल सीजन में बैंगलोर टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। कोहली एंड कंपनी ने अब तक खेले 7 में से 5 मैच जीतकर 10 अंक हासिल किए हैं और लगातार टॉप-3 में बनी हुई है।

