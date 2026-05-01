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SRH की टीम में बदलाव, अंडर-19 वर्ल्ड कप के हीरो की हुई एंट्री

दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज शिवम मावी ग्रोइन चोट के कारण इस सत्र से बाहर हो गए हैं. उन्हें इस सीजन एक मैच भी खेलने का मौका नहीं मिला था.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 01, 2026, 05:09 PM IST

Published On May 01, 2026, 05:09 PM IST

Last UpdatedMay 01, 2026, 05:09 PM IST

SRH

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आईपीएल 2026 के बीच सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में बदलाव हुआ है. सनराइजर्स हैदराबाद ने चोटिल खिलाड़ी शिवम मावी की जगह आईपीएल 2026 के बाकी मैचों के लिए आर एस अंबरीश को अपनी टीम में शामिल किया. वह अंडर-19 वर्ल्ड कप में संयुक्त रुप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे.

आईपीएल ने एक बयान में कहा, दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज शिवम मावी ग्रोइन चोट के कारण इस सत्र से बाहर हो गए हैं. बता दें कि शिवम मावी को इस सीजन अब तक एक मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. शिवम मावी ने आखिरी बार 2022 में आईपीएल में खेला था. वह 2022 में छह मुकाबले खेले थे.

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अंडर-19 वर्ल्ड कप में अंबरीश ने मचाया था धमाल

ऑलराउंडर अंबरीश इस साल की शुरुआत में विश्व कप जीतने वाली भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा थे वह इस टूर्नामेंट में भारतीय अंडर-19 के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी थे. पूरे वर्ल्ड कप में उनके नाम 11 विकेट है.

कौन हैं आर एस अंबरीश ?

18 साल के आर एस अंबरीश ने अब तक दो सिर्फ दो फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम दो विकेट है. उनके नाम दो मैच में 43 रन है. 2025 में उन्होंने तमिलनाडु के लिए डेब्यू मैच खेला है. वह पहली बार आईपीएल का हिस्सा बने हैं. अंबरीश दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज़ हैं. वह सनराइजर्स हैदराबाद में 30 लाख रुपये में शामिल होंगे.

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Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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