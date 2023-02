SRH Full Schedule: सनराइजर्स हैदराबाद का IPL 2023 का पूरा शेड्यूल, यहां देखें कब होंगे मुकाबले

सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में अपना पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेगी. यह मैच 2 अप्रैल को हैदराबाद में खेला जाएगा.

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का सीजन अच्छा नहीं रहा था. टीम 10 टीमों में से 8वें स्थान पर रही थी.

सनराइजर्स हैदराबाद इस बार आईपीएल में ग्रुप बी में है. इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की शुरुआत 31 मार्च से होगी और इसका फाइनल 28 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अभी तक अपने कप्तान के नाम का ऐलान नहीं किया है.

ग्रुप बी- सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

पहला मैच 1: 2 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स, हैदराबाद (भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे)

दूसरा मैच: 7 अप्रैल - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ (शाम साढ़े 7 बजे)

तीसरा मैच: 9 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स, हैदराबाद (शाम साढ़े 7 बजे)

चौथा मैच: 14 अप्रैल - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता (शाम साढ़े सात बजे)

5वां मैच: 18 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस, हैदराबाद (शाम साढ़े सात बजे)

छठा मैच: 21 अप्रैल - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई (शाम साढ़े सात बजे)

7वां मैच: 24 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, हैदराबाद (शाम साढ़े 7 बजे)

8वां मैच : 29 अप्रैल - दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली (शाम साढ़े 7 बजे)

9वां मैच : 4 मई - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, हैदराबाद (शाम साढ़े 7 बजे)

10वां मैच: 7 मई - राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, जयपुर (शाम साढ़े सात बजे)

11वां मैच: 13 मई - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, हैदराबाद (भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे)

12वां मैच: 15 मई - गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, अहमदाबाद (शाम साढ़े सात बजे)

13वां मैच : 18 मई - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, हैदराबाद (शाम 7:30 IST)

14वां मैच : 21 मई - मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई (भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे)

