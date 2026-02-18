add cricketcountry as a Preferred Source
  • Super-8 में पहुंचना एक लक्ष्य था, मगर हम यहां... जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने क्या कहा ?

Super-8 में पहुंचना एक लक्ष्य था, मगर हम यहां... जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने क्या कहा ?

सिकंदर रजा ने कहा, 2024 में पिछला वर्ल्ड कप न खेल पाने की वजह से टीम ने अपने लक्ष्य फिर से तय किए और आख़िरकार टीम यहां तक पहुंची.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 18, 2026 10:51 AM IST

Sikandar Raza
जिम्बाब्वे की टीम ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जगह बनाई है. मंगलवार को जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच खेला गया मैच बारिश से धुल गया और दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट दिया गया, जिम्बाब्वे के पांच पॉइंट्स हो गए, जो सुपर 8 में जगह बनाने के लिए काफी थे. इस उपलब्धि के बाद ज़िम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा ने मंगलवार को कहा कि T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंचना उनका एक टारगेट था, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि टीम का बड़ा मकसद वर्ल्ड क्रिकेट में ज़्यादा इज़्जत कमाना है.

रज़ा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे इतिहास में पहली बार एक गेम बाकी रहते सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना निश्चित रूप से कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसका हमारे पूरे देश और लोगों को आनंद लेना चाहिए.

‘हम अपने देश को और ज़्यादा पहचान और सम्मान दिलाएंगे’

उन्होंने कहा कि हां, सुपर 8 पक्का एक लक्ष्य है, लेकिन यह पक्का वह पूरा लक्ष्य नहीं है जिसके लिए हमने शुरुआत की थी, लेकिन यह उन चीज़ों में से सिर्फ़ एक है जिसे हमने शुरू से ही पूरा किया है, लेकिन हमें और भी चीज़ें हासिल करनी हैं और हर कोई उसके लिए कमिटेड और फोकस्ड है. सिकंदर रजा ने कहा कि हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उनमें से एक यह था कि हम अपने देश को और ज़्यादा पहचान और सम्मान दिलाएंगे.

‘अभी हम आखिरी ग्रुप मैच में फोकस कर रहे हैं’

उन्होंने कहा कि टीम मेज़बान श्रीलंका के ख़िलाफ़ आख़िरी ग्रुप मैच पर ध्यान दे रही है और उसके बाद एक बार में एक मैच पर ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका के लिए तैयार हैं और फिर उसके बाद जो होता है, हम भी एक बार में एक गेम पर ध्यान दे रहे हैं. जिम्बाब्वे 26 फरवरी को चेन्नई में अपने शुरुआती सुपर 8 मैच में भारत से भिड़ेंगे.

‘पिछला वर्ल्ड कप न खेल पाने की वजह से टीम ने अपने लक्ष्य तय किए’

यह पूछे जाने पर कि क्या 2024 में पिछला वर्ल्ड कप न खेल पाने की वजह से टीम ने अपने लक्ष्य फिर से तय किए और आख़िरकार टीम यहां तक पहुंची. उन्होंने कहा, मुझे याद है जब हमें बताया गया कि हमें केन्या में सब-रीजनल क्वालिफायर B खेलना है, मुझे याद है कि मैं टीम के साथ बैठा था और कहा था कि या तो हमें अपने लिए बुरा लगेगा और शर्मिंदा हों या असलियत को समझें. उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि हम इस मुश्किल में इसलिए हैं क्योंकि हम इस मुश्किल में हैं और सिर्फ़ हम ही इसे बाहर निकाल सकते हैं, तो या तो हम सब एक साथ आएं और एक ही लक्ष्य के लिए काम करें जो है यह टूर्नामेंट जीतना, क्वालिफायर जीतना, वर्ल्ड कप में पहुंचना और फिर अपना इतिहास और कहानी लिखना.

‘मैंने बहुत सारा दोष और आलोचना झेली’

उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ आए और हम सब एकमत से सहमत हुए और कहा कि यह हमारी अपनी गलती है क्योंकि हमने ज़्यादातर वही टीम रखी, यह हमारी वजह से है और सिर्फ़ हम ही इसे बाहर निकाल सकते हैं, हमारा देश ज़्यादा सम्मान और पहचान का हकदार है, एक लीडर के तौर पर मैंने बहुत सारा दोष और आलोचना झेली.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

