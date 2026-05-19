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वैभव सूर्यवंशी के धमाके में उड़ी लखनऊ, राजस्थान रॉयल्स की 7 विकेट से धमाकेदार जीत

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से मुकाबला हरा दिया है. इस जीत के साथ ही आरआर के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बची हुई है.

Edited By : Bhaskar Tiwari |May 20, 2026, 12:00 AM IST

Published On May 20, 2026, 12:00 AM IST

Last UpdatedMay 20, 2026, 12:00 AM IST

राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के 64वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से शिकस्त दी. एलएसजी ने मिचेल मार्श की 96 रन की तेजतर्रार पारी की बदौलत पांच विकेट पर 220 रन बनाए. लेकिन सूर्यवंशी की पारी के सामने यह स्कोर भी बौना साबित हुआ. राजस्थान रॉयल्स ने 19.1 ओवर में तीन विकेट पर 225 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ आरआर प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है. इस टीम ने 13 में से 7 मैच अपने नाम किए हैं. जबकि 13 में से 9 मुकाबले गंवा चुकी एलएसजी पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर थी. अगर रॉयल्स की टीम 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत दर्ज करती है. तो यह टीम प्लेऑफ का अंतिम टिकट अपने नाम कर लेगी.

शतक से चूके मिचेल मार्श

मंगलवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए. मिचेल मार्श ने जोस इंगलिस के साथ पहले विकेट के लिए 50 गेंदों में 109 रन की साझेदारी की. इंगलिस 29 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 60 रन बनाकर पवेलियन लौटे. इसके बाद मिशेल मार्श ने निकोलस पूरने के साथ दूसरे विकेट के लिए 24 गेंदों में 42 रन जोड़े. पूरन 16 रन बनाकर आउट हुए. जहां से मार्श ने कप्तान ऋषभ पंत के साथ तीसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 64 रन जुटाकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

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मार्श सिर्फ 4 रन से अपना अर्धशतक चूक गए. जिन्होंने 57 गेंदों में 96 रन बनाए। उनकी इस पारी में 5 छक्के और 11 चौके शामिल रहे. पंत 23 गेंदों में 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 35 रन बनाकर आउट हुए. विपक्षी खेमे से यश राज ने 35 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. जबकि जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट अपने नाम किया.

जयपुर में आया सूर्यवंशी का तूफान

‘करो या मरो’ के मुकाबले में विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 19.1 ओवरों में जीत हासिल कर ली. इस टीम को यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई.दोनों खिलाड़ियों ने 39 गेंदों में 75 रन की साझेदारी की. जायसवाल 23 गेंदों में 9 बाउंड्री के साथ 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे. जिसके बाद सूर्यवंशी ने ध्रुव जुरेल के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों में 105 रन जुटाते हुए टीम को 180 के स्कोर तक पहुंचाया.

सूर्यवंशी 38 गेंदों में 10 छक्कों और 7 चौकों के साथ 93 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे. यहां से ध्रुव जुरेल ने मोर्चा संभाला, जिन्होंने 38 गेंदों में 3 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 53 रन की नाबाद पारी खेली. जबकि डोनोवन फरेरा 10 गेंदों में 16 रन बनाकर नाबाद रहे. विपक्षी खेमे से आकाश महाराज सिंह और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

Bhaskar Tiwari

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