add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • 'कोई तुक नजर नहीं आता...', वर्ल्ड कप कशमकश को लेकर अपने ही घर में घिरा पाकिस्तान

'कोई तुक नजर नहीं आता...', वर्ल्ड कप कशमकश को लेकर अपने ही घर में घिरा पाकिस्तान

पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का कहना है कि बांग्लादेश का साथ देना ठीक है लेकिन इसका खमियाजा अपना नुकसान करके नहीं भुगतना चाहिए.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - January 27, 2026 8:02 PM IST

mohammad-Hafeez-pakistan
mohammad-Hafeez-pakistan

कराची: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश का ‘समर्थन’ किया. और टीम के पूर्व अधिकारियों और खिलाड़ियों ने पीसीबी के इस फैसले का समर्थन भी किया. हालांकि वह इस बात को लेकर साफ थे कि यह सब राष्ट्रीय क्रिकेट के हित की कीमत पर नहीं होना चाहिए.

पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान शुक्रवार या सोमवार तक फैसला करेगा कि वह विश्व कप 2026 में खेलेगा या नहीं. बांग्लादेश को आईसीसी द्वारा इस टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के फैसले के बाद यह स्थिति पैदा हुई.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

पूर्व कप्तान इंजमाम-उल-हक और मोहम्मद यूसुफ ने अंतिम फैसला लेते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखने की सलाह दी. इंजमाम ने कहा, ‘व्यक्तिगत रूप से मैं पाकिस्तान को विश्व कप में खेलते देखना चाहता हूं. हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं और हमारे क्रिकेट को बड़े टूर्नामेंटों में टीम के अच्छे प्रदर्शन की जरूरत है.’

पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज का मानना है कि पीसीबी को पाकिस्तान टीम को विश्व कप में भेजना चाहिए. वहीं पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष खालिद महमूद और पूर्व सचिव आरिफ अली अब्बासी को टीम को नहीं भेजने में कोई तर्क नजर नहीं आता.

अब्बासी ने कहा, ‘मैं समझ सकता हूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश का समर्थन कर रहा है लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और सदस्य बोर्डों के साथ संबंध खराब करने के अलावा पीसीबी टीम को नहीं भेजकर क्या हासिल करेगा?’

जगमोहन डालमिया और आईएस बिंद्रा जैसे दिग्गजों के कार्यकाल में बोर्ड से जुड़े रहे अब्बासी ने कहा कि पीसीबी को विश्व कप के लिए टीम भेजनी ही चाहिए.

inzamam-ul-haq
inzamam-ul-haq

उन्होंने कहा, ‘श्रीलंका के साथ हमारे संबंधों का क्या होगा? जाहिर है कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता है तो श्रीलंका को नुकसान होगा क्योंकि भारत के खिलाफ मुकाबलों सहित हमारे सभी मैच श्रीलंका में होने हैं.’ महमूद ने कहा कि पीसीबी का रुख सराहनीय है, लेकिन उसे समझदारी दिखाकर पाकिस्तान क्रिकेट के हितों को केंद्र में रखना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘हमें यह याद रखना होगा कि पाकिस्तान के अलावा किसी भी अन्य क्रिकेट बोर्ड ने भारत से मैच हटाने की बांग्लादेश की मांग का समर्थन नहीं किया. मैं बांग्लादेश बोर्ड के रुख को समझ सकता हूं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि आईसीसी की बैठक में उन्हें किसी का समर्थन नहीं मिला.’

पूर्व टेस्ट बल्लेबाज, पूर्व मुख्य चयनकर्ता और मुख्य कोच मोहसिन खान ने भी पीसीबी से विश्व कप के लिए टीम भेजने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘हमारे भारत के साथ मुद्दे हैं, लेकिन हम अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं.’

TRENDING NOW

उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पढ़ा है कि बांग्लादेश बोर्ड आईसीसी के फैसले के खिलाफ न तो अपील करेगा और न ही उसे चुनौती देगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “तो फिर पीसीबी किस आधार पर टीम को विश्व कप में नहीं भेजेगा? यह हमारे क्रिकेट के लिए नुकसानदेह होगा.”

पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और सीनियर व जूनियर टीमों के पूर्व मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता हारून राशिद का मानना है कि पाकिस्तान के विश्व कप में भाग लेने की पूरी संभावना है, क्योंकि टूर्नामेंट से हटने का कोई ठोस कारण नहीं है. उन्होंने कहा, ‘हमने बांग्लादेश का समर्थन किया, जो एक अच्छी बात है. हमने सैद्धांतिक रुख अपनाया, लेकिन अब समय है कि हम अपने क्रिकेट हितों को भी देखें.’

About the Author

india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

Tags: