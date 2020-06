अनुभवी भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) ने वैश्विक कोविड-19 संकट के बीच दक्षिण अफ्रीका में 35,000 भूखे बच्चों को खाना खिलाने के लिए पूर्व कप्तान फॉफ डु प्लेसिस (Faf Du Plessis) और उनकी पत्नी की पहल की रविवार को तारीफ की।

रैना और डु प्लेसिस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम की ओर से खेलते हैं।

रैना ने ट्विटर पर लिखा, “हमें आप पर गर्व है फॉफ। आप और इमारी एक साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका में उन बच्चों को खाना खिला रहे हैं, जो कोविड-19 संकट में संघर्ष कर रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो मदद के लिए आगे आएं और जो भी मदद कर सकते हैं, करें।”

Really proud of the work @faf1307 & Imari are doing to feed 35000 kids in South Africa who are struggling during #COVIDー19. I urge all of you to come forward & help in whatever capacity you can. Please donate here https://t.co/ifaniqxdJM pic.twitter.com/ypeelaLsyh

