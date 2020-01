इंडियन प्रीमियर लीग 2019 के बाद हुई घुटने की सर्जरी की वजह से क्रिकेट से दूर चल रहे भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना का कहना है कि आगामी टी20 विश्व कप में खेलने की संभावना उनके आईपीएल 2020 सीजन के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।

रैना गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े और टीम के ट्रेनर ग्रेग किंग की निगरानी में अगस्त में हुई सर्जरी के बाद पहली बार अभ्यास किया। अभ्यास के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में रैना ने जाहिर किया कि वो अब भी भारतीय टीम में नंबर चार पर खेलने के इच्छुक हैं लेकिन ये बात उनके आगामी आईपीएल में किए प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।

Chinna Thala and Bahubali back into the super grind! #WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/JIUg5xulTw

— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 23, 2020