फोक्स ने 124 रन बनाए. वहीं सिब्ली ने काउंटी क्रिकेट की सबसे धीमी सेंचुरी बनाई. उन्होंने 368 गेंदों का सामना किया और 511 मिनट बल्लेबाजी की. उन्होंने 415 गेंदों का सामना करते हुए 140 रन बनाए. जॉर्डन क्लाक के साथ मिलकर उन्होंने आखिकर अपनी टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया.

सिब्ली ने जो एविसन की गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. उन्होंने जेसन गैलिएन के रिकॉर्ड को तोड़ा. गैलियन ने लंकाशर के लिए खेलते हुए डर्बीशर के खिलाफ 1994 में 453 मिनट में अपनी सेंचुरी पूरी की थी. इसके अगले ही ओवर में उनके जोड़ीदार फोक्स ने भी शतक पूरा कर लिया. फोक्स ने जैक लीनिंग की गेंद पर चौका लगाया. इसके लिए उन्होंने 198 गेंद का सामना किया.

What an effort by Dom Sibley ?

Sibs finishes 140 not out after batting for 146.1 overs ?

So good to have you home ?

? | #SurreyCricket https://t.co/iJKxxiQJOt pic.twitter.com/5Wn4Fa7okE

— Surrey Cricket (@surreycricket) June 14, 2023