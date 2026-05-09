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शादी के 10 साल बाद पिता बने सूर्य कुमार यादव, पत्नी देविशा ने बेटी को दिया जन्म

सूर्य कुमार यादव और देविशा शेट्टी की शादी साल 2016 में हुई थी. मार्च में देविशा के बेबी शॉवर का वीडियो वायरल हुआ था.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 09, 2026, 03:12 PM IST

Published On May 09, 2026, 03:12 PM IST

Last UpdatedMay 09, 2026, 03:12 PM IST

Surya Kumar yadav father

आईपीएल 2026 के बीच भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के घर किलकारी गूंजी है. सूर्य कुमार यादव शादी के 10 साल बाद पिता बने हैं. उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने बेटी को जन्म दिया है. देविशा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है.

35 साल के सूर्यकुमार यादव ने 2016 में देविशा शेट्‌टी से लव मैरिज की थी. कॉलेज के दिनों में एक डांस परफॉर्मेंस के दौरान सूर्या ने देविशा को देखा और उसके बाद दोनों की नजदीकी बढ़ी जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. इस साल मार्च में देविशा शेट्टी के बेबी शॉवर का वीडियो वायरल हुआ था.

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सूर्यकुमार यादव ने खुशखबरी शेयर करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ‘खिलखिलाती हंसी, प्यार भरी झप्पी और सपनों को साकार करते हुए, हम अपनी बेबी गर्ल का स्वागत करते हैं. वहीं सूर्या की पत्नी देविशा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए सूर्या की तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर के साथ देविशा शेट्टी ने कहा- एक्साइटेड डैडी.

आईपीएल 2026 में सूर्या का बल्ला है खामोश

सूर्य कुमार यादव का आईपीएल 2026 में बल्ला खामोश रहा है. सूर्या ने इस सीजन 10 मैच में सिर्फ 195 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक आया है. वह पिछले मैच में हार्दिक की जगह मुंबई इंडियंस की कप्तानी भी संभाली है.

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आरसीबी के खिलाफ मुकाबला का हिस्सा होंगे सूर्या

सूर्य कुमार यादव इस समय फिलहाल अपने परिवार के साथ हैं. वह टीम के साथ रायपुर भी नहीं गए हैं. हालांकि रविवार को आरसीबी के खिलाफ होने वाले मुकाबले में वह टीम का हिस्सा होंगे.

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मुंबई इंडियंस का बुरा हाल

मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल 2026 में निराश किया है. मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सीजन 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को तीन मैच में जीत मिली है. मुंबई इंडियंस की टीम प्वॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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