मुंबई इंडियंस का आईपीएल खिताब छठी बार जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका. आईपीएल 2023 के दूसरे क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस को 62 रन से हार का सामना करना पड़ा. मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव ने 38 गेंद में 61 रन की पारी खेली. सूर्य कुमार यादव के आउट होते ही मुंबई इंडियंस की उम्मीदें खत्म हो गई थी. वहीं इस हार के एक दिन बाद सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट किया है.

सूर्य कुमार यादव ने ट्विटर पर लिखा...हम सिर ऊंचा कर आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो रहे हैं. हमने इस सीजन वापसी की, यह काफी उतार चढ़ाव वाला सीजन रहा. उन्होंने आगे लिखा, यह टीम, यह सीजन और यह बंधन काफी खास है और मेरे दिल के करीब है. हम मजबूती से वापसी करेंगे. हमेशा हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया.

We bow out of this IPL season with our heads held high. A season of come backs, filled with more ups than downs.

This team, this season, these bonds will remain very special and very close to my heart.

?? ???? ?? ???? ?????????

Thank you for always having… pic.twitter.com/ADCreezUhx

— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) May 27, 2023