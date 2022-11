मेलबर्न. सूर्यकुमार यादव का जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज रिचर्ड नगारवा की गेंद पर लगाया गया स्कूप शॉट टी20 विश्वकप में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस शॉट की सभी तारीफ कर रहे हैं. भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने उन्हें नया मिस्टर 360 है. सूर्य कुमार यादव इस शॉट को आसानी से कैसे लगा लेते हैं, उन्होंने खुद इसका खुलासा भी किया है.

सूर्यकुमार ने रविवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में पारी की आखिरी गेंद पर शानदार शॉट खेला था. उन्होंने घुटने के बल पर रिचर्ड नगारवा की ऑफ स्टंप से बाहर की फुलटॉस को स्कूप करके छह रन के लिए भेज दिया था, रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर जैसे पूर्व खिलाड़ियों ने उनके इस प्रयास की जमकर प्रशंसा की.

टी20 में विश्व के नंबर एक बल्लेबाज सूर्य कुमार ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में इस शॉट के बार में बात करते हुए कहा कि आपको यह समझना होता है कि उस समय गेंदबाज कौन सी गेंद करने वाला है जो कि उस समय कुछ हद तक पूर्व निर्धारित होता है। मैंने रबड़ बॉल क्रिकेट खेलते हुए इस शॉट का जमकर अभ्यास किया था.

उन्होंने कहा कि आपको यह जानना होता है कि गेंदबाज उस समय क्या सोच रहा है, तब मैं खुद पर भरोसा करता हूं. आपको पता होता है कि सीमा रेखा कितनी दूर है, जब मैं क्रीज पर होता हूं तो मुझे लगता है कि यह केवल 60-65 मीटर दूर है तथा गेंद की तेजी को भांपकर मैं सही टाइमिंग से शॉट लगाने की कोशिश करता हूं. मैं गेंद को बल्ले के स्वीट स्पॉट पर लेने की कोशिश करता हूं और अगर वह सही तरह से हिट होती है तो सीमा रेखा के बाहर चली जाती है.

Being called the new ‘Mr. 360’, story behind his batting pyrotechnics and much more ?@ashwinravi99 in conversation with @surya_14kumar ?️?️

Coming ? on https://t.co/Z3MPyesSeZ.

Watch this space for more.#TeamIndia | #T20WorldCup pic.twitter.com/Khji0jpLLq

— BCCI (@BCCI) November 7, 2022