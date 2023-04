IPL 2023: दिल्ली के खिलाफ 'गोल्डन डक' का शिकार हुए सूर्य कुमार यादव, सोशल मीडिया यूजर्स भड़के

आईपीएल 2023 में सूर्य कुमार यादव का फ्लॉप शो जारी है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में सूर्य कुमार ने एक बार फिर निराश किया और वह खाता भी नहीं खोल सके. आईपीएल 2023 के तीन मैचों में सूर्य कुमार यादव के नाम सिर्फ 16 रन है. वहीं सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है. लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगाई है.

आईपीएल 2023 में सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन:

पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ- 15 रन

दूसरे मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ- 01 रन

तीसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ-00

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में सूर्य कुमार यादव दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज मुकेश कुमार की गेंद पर गोल्डन डक हुए. सूर्य कुमार यादव का पिछले एक महीने में चौथी बार गोल्डन डक है. आईपीएल से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में सूर्य कुमार यादव लगातार तीन गोल्डन डक का शिकार हुए थे.

ट्विटर पर लोगों का गुस्सा फूटा:

Another Golden Duck for #SuryakumarYadav. His last 7 innings in any format:

0, 1, 15, 0, 0, 0, 8 pic.twitter.com/z8dxpAT1oH

— Nawaz ?? (@Rnawaz31888) April 11, 2023