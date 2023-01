भारतीय टेस्ट टीम में सूर्य कुमार यादव को मौका, सरफराज की अनदेखी, भड़के फैंस

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले दो मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस टीम में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन को मौका दिया गया है. सूर्य कुमार यादव और इशान किशन को उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. दोनों बल्लेबाजों ने हाल ही में लिमिटेड ओवर गेम में शानदार पारी खेली थी. हालांकि लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे सरफराज खान को एक बार फिर निराशा मिली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है.

सरफराज खान के प्रथम श्रेणी क्रिकेट की बात करें तो इस बल्लेबाज ने अब तक 36 मुकाबलों में 80.47 की औसत से 3380 रन बनाए हैं. उनके नाम 12 शतक और नौ अर्धशतक है. 2019-20 के घरेलू सीजन में इस बल्लेबाज ने 154.66 की औसत से 928 रन बनाए, वहीं 2020-21 में इस बल्लेबाज ने 122.75 की औसत से उन्होंने 982 रन बनाए. टेस्ट में इस बल्लेबाज का औसत दुनिया के किसी भी वर्तमान खिलाड़ी से बेहतर है. सरफराज खान ने तमिलनाडु के खिलाफ मैच में हाल ही में 162 रन की पारी खेली थी. सरफराज खान को भारत का ब्रैडमैन कहा जाता है.

वहीं सूर्य कुमार यादव के प्रथम श्रेणी की बात करें तो उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन किया है. सूर्य कुमार यादव ने अब तक 79 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 44.75 की औसत से 5549 रन बनाए हैं. सूर्य कुमार यादव ने 14 शतक और 28 अर्धशतक जड़ा है. हाल ही में सूर्य कुमार यादव ने रणजी में सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में 95 रन की पारी खेली थी.

वहीं टीम में जगह नहीं मिलने के बाद सरफराज खान के फैंस ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई, वहीं सरफराज खान ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने आंकड़े शेयर किए हैं.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया:

Very hard on Sarfaraz Khan who has literally broken the door down in first class cricket. You can’t do more than he has. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) January 13, 2023

Spare a thought for Sarfaraz khan. I don’t understand what else he needs to do to get into the test team #DoddaMathu #CricketTwitter #INDvAUS — Dodda Ganesh | ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ (@doddaganesha) January 13, 2023

Sarfaraz Khan must be devasted! When will he get rewarded for his performances? A player who’s scoring tons every now and then and still doesn’t get picked while almost everyone else finds a place is something really tough to take! — Mohsin Kamal (@64MohsinKamal) January 13, 2023