सूर्य कुमार यादव की पारी का फैंस हुआ सोशल मीडिया, दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी की तारीफ

श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में एक बार फिर सूर्य कुमार यादव का जलवा देखने को मिला. सूर्य कुमार यादव ने टी-20 करियर का तीसरा शतक जड़ा. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 51 गेंद में 112 रन की पारी खेली. अपनी विस्फोटक पारी में सूर्य कुमार यादव ने सात चौके और नौ छक्के लगाए. सूर्य कुमार यादव के शतक की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी सूर्य कुमार यादव की तारीफों के पुल बांध दिए हैं.

इशान विशप, रुद्र प्रताप सिंह, हर्ष भोगले और आइसलैंड क्रिकेट ने सूर्य कुमार यादव के शतक को सराहा है.

Imagine Suryakumar Yadav debuted 6 years ago. Would he be as good or has a debut at age 30 worked in his favor? — Ian Raphael Bishop (@irbishi) January 7, 2023

Not many people have batted as well as this in their dreams. #SuryakumarYadav — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) January 7, 2023

A mighty batting display from #TeamIndia with Suryakumar Yadav dominating the show with an outstanding 1⃣1⃣2⃣* ? ? Sri Lanka innings underway. Scorecard ? https://t.co/hTaQA8AHr4 #INDvSL pic.twitter.com/x8TsVLOwGd — BCCI (@BCCI) January 7, 2023

Another extraordinary innings from Suryakumar Yadav ? He brings up his third T20I century off just 45 balls ?#INDvSL | ?Scorecard: https://t.co/v6DELbUa9F pic.twitter.com/hCBjeH0z3S — ICC (@ICC) January 7, 2023

वहीं सोशल मीडिया यूजर्स भी सूर्या की पारी के फैन हो गए हैं.

Fifty by Suryakumar Yadav in just 26 balls – what an incredible show by Sky once again.?? #SuryakumarYadav pic.twitter.com/gv7tYF0C1d — Aditya Yadav? (@AdityaY46753600) January 7, 2023