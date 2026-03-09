क्या अब रिटायर होंगे सूर्या ? कप्तान ने टी-20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद खुद किया खुलासा

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
मेरा अब अगला गोल... टी-20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद सूर्या ने बताया फ्यूचर प्लान
भारतीय कप्तान ने कहा, शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन टीम की हिम्मत और मिलकर किए गए प्रदर्शन ने इस कैंपेन को खास बना दिया.
Surya kumar yadav reacts on future plan: भारत ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में इतिहास रचते हुए रिकॉर्ड तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना फ्यूचर प्लान भी बताया है. उन्होंने इस जीत पर कहा कि शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन टीम की हिम्मत और मिलकर किए गए प्रदर्शन ने इस कैंपेन को खास बना दिया. 35 साल के सूर्या ने इस जीत के बाद अपने फ्यूचर फ्लान का भी खुलासा किया है, जिससे उनके रिटायरमेंट को लेकर चीजें साफ हो गई है. बता दें कि 2024 टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद रोहित और कोहली ने संन्यास की घोषणा की थी.
सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कहा,ज़ाहिर है, पिछले एक महीने में यह एक शानदार सफ़र रहा है, हालांकि यह उस तरह से शुरू नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे, लेकिन फिर यह खेल का हिस्सा है, आज तक का सफ़र बहुत खास रहा है और एक टीम के तौर पर मिलकर हमने जो हासिल किया है मुझे लगता है कि वह आपके सामने है, इसलिए मैं इससे बहुत खुश हूं.
‘मेरा अगला गोल ओलंपिक्स, ओलंपिक गोल्ड और 2028 वर्ल्ड कप’
इंडिया के कप्तान ने टीम के अगले बड़े टारगेट के बारे में बताते हुए आगे की भी बात की. उन्होंने कहा कि इससे बहुत खुश हूं और जैसा कि आपने सही कहा, पक्का अगला गोल ओलंपिक्स, ओलंपिक गोल्ड और 2028 वर्ल्ड कप है, भूलना मत.
क्या रहा मैच का हाल ?
वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 255/5 का विशाल स्कोर बनाया, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर था, इसमें संजू सैमसन के 46 गेंदों पर 89 रन, ईशान किशन के 54 और अभिषेक शर्मा के ज़बरदस्त 52 रन शामिल थे. सैमसन और अभिषेक शर्मा के बीच 98 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ने माहौल बनाया, जबकि शिवम दुबे के आखिर में किए गए धमाकेदार गोल ने भारत को 250 का आंकड़ा पार करने में मदद की.
जवाब मेंन्यूज़ीलैंड की टीम ने भारत के बॉलिंग अटैक के आगे सरेंडर कर दिया. जसप्रीत बुमराह 15 रन देकर चार विकेट लेकर टीम को लीड किया, वहीं अक्षर पटेल ने भी तीन विकेट लिए. टिम सीफर्ट ने 52 रन बनाकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन लगातार विकेट गिरते रहे, भारत के बॉलर्स ने लगातार प्रेशर बनाए रखा, जिससे न्यूज़ीलैंड 19 ओवर में 159 रन पर सिमट गया और टीम इंडिया 96 रन से ज़बरदस्त जीत हासिल की.
भारत पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप बचाने वाली पहली टीम बन गई और इसे तीन बार जीतने वाली भी पहली टीम बन गई.
