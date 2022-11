वेलिंग्टन: टी20 विश्व कप 2022 में गुरूवार को इंग्लैंड के हाथों में सेमीफाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में एलेक्स हेल्स और इंग्लिश टीम के कप्तान जोस बटलर ने काफी शानदार बल्लेबाजी की।

सलामी बल्लेबाज हेल्स और कप्तान बटलर ने मिलकर 170 रनों की साझेदारी की जिससें एलेक्स ने नाबाद 86 और जोस ने नाबाद 80 रन ठोके। इस मुकाबले में भारत हारने के बाद न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुआ, जहां उसे अब न्यूजीलैंड के साथ 3 टी20 और तीन ही वनडे श्रृंखला खेलनी है।

इस दौरान टीम के स्टार खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव ने टीम के न्यूजीलैंड में पहुंचने पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए सूचना दी।

सूर्यकुमार ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘हैल्लो वेलिंग्टन’

ट्वीटर पर उनके इस पोस्ट पर तुरंत एक पाकिस्तानी मॉडल ने उनसे इंग्लैंड वाली हार पर मजे लेते हुए कमेंट किया और लिखा, ‘कैसा रहा 170 /0’

हालांकि, दूसरी ओर सूर्यकुमार के इस पोस्ट पर उनके कई फैंस ने पर अपनी – अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, नीचे देखें…

Sir we pakistani have a lot of love and respect for u lekin Sir kabhe bhe hamarey khilaf wo batting mat karna jo aap ka style hai Sir ❤❤?

Too many negative comments here ? Will try to add positivity: well played SKY in the T20 WC, being IND’s 2nd highest scorer [239 runs @ 59.75 & 189.68 SR] ❤️ That 68 vs SA especially was top class

— Sivy 2.0 (@KW_Ahmedabad131) November 13, 2022