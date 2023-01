ICC Awards: सूर्यकुमार यादव साल 2022 के सर्वश्रेष्ठ टी-20 क्रिकेटर चुने गए

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में उनकी शानदार फॉर्म के चलते बुधवार को आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) का ‘वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरूष क्रिकेटर’ चुना गया. सूर्यकुमार के लिये 2022 बेहतरीन रहा है जिसमें उन्होंने खेल के इस प्रारूप में कई रिकॉर्ड तोड़े और कई उपलब्धियां अपने नाम की.

‘स्काई’ के नाम से मशहूर सूर्यकुमार ने सैम करन, पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी ऑल राउंडर सिकंदर रजा को पछाड़ते हुए यह पुरस्कार हासिल किया. महिलाओं के वर्ग में हालांकि भारतीय कप्तान और पिछले साल ‘वर्ष की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर’ नवाजी गयीं स्मृति मंधाना इस साल आस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्रा से पिछड़ गयीं.

Presenting the ICC Men's T20I Cricketer of the Year 2022 ?#ICCAwards