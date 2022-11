सूर्यकुमार यादव के ताबड़तोड़ नाबाद शतक के दम पर भारत ने रविवार को माउंट मौंगानुई में न्यूजीलैंड को दूसरे T20I मैच में 65 रनों से करारी शिकस्त दी। सूर्यकुमार ने 49 गेंदों में अपने करियर का दूसरा शतक लगाकर का भारत को 191/6 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। सूर्यकुमार ने 217.65 की स्ट्राइक-रेट से 11 चौके और सात छक्के लगाए और 51 गेंदों पर 111 रन बनाकर नाबाद रहे।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान न्यूजीलैंड 18.5 ओवरों में महज 126 रनों पर ही ढेर हो गई। सूर्यकुमार को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड दिया गया। इस तरह सूर्या ने पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया।

दरअसल, सूर्यकुमार को साल 2022 में T20I में 7वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला है। इसके साथ ही सूर्या ने एक साल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के रिकॉर्ड के मामलें में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। कोहली ने साल 2016 में T20I क्रिकेट में 6 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किए थे।

A well deserved Player of the Match award for @surya_14kumar as #TeamIndia win by 65 runs in the 2nd T20I

