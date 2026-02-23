T20 World Cup 2026, IND vs SA: सूर्यकुमार यादव ने गिनाए हार के कारण, किसे ठहराया सबसे बड़ा जिम्मेदार

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली हार मिली है. साउथ अफ्रीका ने उसे 76 रन से हराया है. भारतीय टीम की हार के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन कारणों पर चर्चा की जिनकी वजह से भारत ने मैच गंवाया.

भारत की हार के बाद क्या बोले सूर्यकुमार यादव

Suryakumar Yadav on India vs South Africa: भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के अपने पहले मैच में साउथ अफ्रीका के हाथों बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा. साउथ अफ्रीका ने भारत को 76 रन से हरा दिया. इस मैच के बाद भारतीय कप्तान ने माना कि उनकी टीम इस मुकाबले में बल्लेबाजी में बेहतर खेल दिखा सकती थी.

रविवार, 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए मैच में भारत के सामने 188 रन का लक्ष्य था. लेकिन टीम इंडिया 18.5 ओवर में सिर्फ 111 रन पर ऑल आउट हो गई. साउथ अफ्रीका के लिए मार्को यानसन ने चार, केशव महाराज ने तीन और कोर्बिन बॉश ने दो विकेट लिए. भारत के लिए सिर्फ शिवम दूबे की विकेट पर टिकते नजर आए. उन्होंने 42 रन की पारी खेली. उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका.

भारत ने गेंदबाजी में की थी अच्छी शुरुआत

साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. लेकिन भारतीय गेंदबाजों की शुरुआत ने उनके फैसले पर सवाल उठ दिए थे. साउथ अफ्रीका 20 रन के स्कोर पर अपने चोटी के तीन विकेट गंवा चुका था. लेकिन इसके बाद डेविड मिलर और डेवाल्ड ब्रेविस के बीच 97 रन की साझेदारी ने मैच में उनकी वापसी करवा दी. इस बात को भारतीय कप्तान ने भी माना. उन्होंने कहा, ‘शुरुआत में हमने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. सात से 15वें ओवर के बीच उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और फिर हमने वापसी की.’

सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘हमारी गेंदबाजी अच्छी रही लेकिन और बेहतर बल्लेबाजी कर सकते थे. कभी-कभी आपको सोचना पड़ता है कि आप पावरप्ले में मैच नहीं जीत सकते लेकिन आप मैच हार सकते हैं. हमें जिन साझेदारी की जरूरत थी वे नहीं हुईं. यह खेल का हिस्सा है. हम इससे सीखेंगे और वापसी करेंगे.’

साउथ अफ्रीका ने की वापसी

डेविड मिलर ने 35 गेंद में तीन छक्कों और सात चौकों से 63 रन की पारी खेलने के अलावा डेवाल्ड ब्रेविस (45 रन, 29 गेंद, तीन छक्के, तीन चौके) के साथ चौथे विकेट के लिए 51 गेंद में 97 रन की साझेदारी की जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 20 रन पर तीन विकेट गंवाने के बावजूद सात विकेट पर 187 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 24 गेंद में तीन छक्कों और एक चौके से नाबाद 44 रन की पारी खेली.

सूर्यकुमार ने बुमराह और अर्शदीप की तेज गेंदबाजी जोड़ी की सराहना की.

उन्होंने कहा, ‘हर कोई जानता है कि उनकी जोड़ी कितनी खतरनाक रही है. दोनों ने आठ ओवर गेंदबाजी की, पांच विकेट लिए और 45-50 रन दिए. वे साझेदारी में अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उन्हें अपनी टीम में पाकर अच्छा लगता है.’ बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 15 रन पर तीन विकेट चटकाए जबकि अर्शदीप सिंह ने 28 रन देकर दो विकेट हासिल किए.

