Suryakumar Yadav: 10 दिन में बनाए 1 साल के रन! न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखा सूर्या का नया अवतार

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का फॉर्म में आना टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का सबसे बड़ा हासिल रहा. न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्या ने जितने रन बनाए उतने उन्होंने बीते 25 मैचों में बनाए थे.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 1, 2026 2:46 PM IST

suryakumar-yadav-records

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20I मैचों की सीरीज में भारत के सबसे बड़ा हासिल कप्तान सूर्यकुमार यादव का रन बनाना है. सूर्या की फॉर्म को लेकर काफी सवाल थे. टीम जीत रही थी लेकिन कप्तान का रंग में न होना चिंता की बात तो थी. भारतीय टीम के लिए जरूरी था कि कप्तान सूर्या के साथ-साथ बल्लेबाज सूर्या भी अपनी लय हासिल करें. और पांच मैचों के बाद सूर्या प्लेयर ऑफ द सीरीज थे. उन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए थे. सूर्या ने बीते साल कुल जितने रन बनाए थे उससे ज्यादा उन्होंने इसी सीरीज में बना दिए.

भारत के लिए सूर्यकुमार यादव का फॉर्म में आना सबसे राहत की बात रही. इस सीरीज से पहले खेले गए 25 मैचों में सूर्या ने सिर्फ 244 रन बनाए थे. उनका औसत सिर्फ 12.84 का था. और स्ट्राइक-रेट 117.87 का. यानी न रन बन रहे थे और न ही बड़े शॉट ही खेले जा रहे थे. इस दौरान उन्होंने कोई हाफ सेंचुरी भी नहीं लगाई थी. मैदान के बाहर से सूर्या निशाने पर थे लेकिन उनका जवाब तैयार था- मैं रन नहीं बना रहा हूं लेकिन मैं फॉर्म से बाहर नहीं हूं. लेकिन उनका संघर्ष नजर आ रहा था. तेज गेंदबाजों की फुल लेंथ गेंदों पर वह परेशान हो रहे थे. उनका स्ट्राइक-रेट गिर रहा था. ऐसी गेंदों पर तो यह 91 के करीब आ गया था. सूर्या के लिए परेशानी इतनी ज्यादा थी कि वह क्रीज पर टिक नहीं पा रहे थे. 19 बार जो वह आउट हुए उसमें से 17 बार तो पहली 11 गेंदों पर ही आउट हो गए.

लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में सूर्या का बल्ला रंग में आ गया. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पांचवें और आखिरी टी20 इंटरनेशनल के बाद उन्होंने आधिकारिक प्रसारणकर्ता से कहा, ‘साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद जब मुझे ब्रेक मिला. मैं घर गया और अपना किट बैग उठाकर कमरे में रख दिया. और मैंने 9-10 दिन तक कुछ नहीं किया.’ उन्होंने कहा, ‘जब नया साल शुरू हुआ तो मैंने दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू किया. मैंने सोचा कि एक साल में क्या खराब हुआ.’

न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्या जबर्दस्त फॉर्म में रहे. सीरीज में सिर्फ एक बार वह 20 गेंद से कम खेलकर आउट हुए. तेज गेंदबाजों के खिलाफ फुल लेंथ गेंद पर उनका स्ट्राइक रेट 218 के करीब पहुंच गया. सीरीज में उन्होंने तीन हाफ सेंचुरी लगाईं और सीरीज में उनका स्ट्राइक-रेट 196.74 का रहा. उन्होंने पांच मैचों में 242 रन बनाए. लगभग उतने ही जितने उन्होंने बीते 25 मैचों में बनाए थे.

उन्होंने आगे कहा, ‘जब मैं साल 2021-22 और 23 में बैटिंग कर रहा था तो पहली 10 गेंदों पर मेरा स्ट्राइक-रेट 200-250 के करीब होता था. मैंने सोचा, ‘चलो पहली पांच-सात गेंदों पर थोड़ा वक्त लेते हैं. अपनी आंखें सेट करते हैं. फिर बाद में अगर मैं 10-15 गेंदों पर मेरा स्ट्राइक-रेट डबल हो जाएगा’. तो मैंने काफी मैच परिस्थितियों में खेला. जो दोस्त मुझे बीते 10-15 साल से जानते हैं उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की. फिर मैं इस सीरीज के लिए नागपुर आया. मुझे अच्छा लगने लगा. मैंने कुछ वक्त लिया और फिर धीरे-धीरे हमने दूसरा सूर्या देखा.’

