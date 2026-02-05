T20 WC 2026: वाशिंगटन सुंदर की कब होगी वापसी ? सूर्या ने दिया बड़ा अपडेट

सूर्यकुमार ने कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम पिछले 2-3 सालों से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अपनी सोच बदल ली है.

Suryakumar Yadav Washington Sundar fitness: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन सात फरवरी से होना है. भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला सात फरवरी को यूएसए के खिलाफ खेलेगी. भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया खिताब की प्रबल दावेदार है. मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गुरुवार को कहा कि सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत की सफलता का राज सभी टूर्नामेंट्स में एक जैसी सोच रखना है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के को-होस्ट ICC इवेंट में प्रबल दावेदार के टैग के साथ उतर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की फिटनेस पर भी अपडेट दिया है.

सूर्या ने सुंदर की फिटनेस पर भी अपडेट देते हुए कहा कि ऑलराउंडर की वापसी में जल्दबाजी नहीं की जाएगी. डिफेंडिंग चैंपियन भारत शनिवार को यहां वानखेड़े स्टेडियम में टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में USA से भिड़ेगा.

मुझे लगता है कि हमने अपनी सोच बदल ली है: सूर्या

भारत की मानसिकता के बारे में पूछे जाने पर सूर्यकुमार ने कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम पिछले 2-3 सालों से अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अपनी सोच बदल ली है, पहले, हम ICC टूर्नामेंट्स से अलग तरह से बाइलेटरल (सीरीज़) खेलते थे, लेकिन अब, चाहे वह ICC इवेंट हो या एशिया कप या कोई बाइलेटरल (मैच), हम उसी तरह से खेलने की कोशिश करते हैं.

2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से भारत ने अपनी सभी बाइलेटरल सीरीज़ जीती हैं, साथ ही पिछले साल एशिया कप भी जीता है. उन्होंने कहा, इसीलिए, जब हम 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलने गए, तो हमें कुछ भी अलग नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे हम पूरे साल इसी तरह से खेल रहे हैं. सूर्यकुमार ने आगे कहा, अभी भी, पिछले एक साल से हम जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उसी तरह से (T20 वर्ल्ड कप में) खेलने की कोशिश करेंगे और अगर हम अच्छा खेलते हैं, तो नतीजा भी हमारे पक्ष में होगा.

वाशिंगटन सुंदर को लेकर क्या बोले सूर्या ?

भारतीय कप्तान ने कहा कि टीम वाशिंगटन को “सौ प्रतिशत” मजबूत वापसी करने के लिए काफी समय देना चाहती है. सूर्यकुमार ने कहा, तिलक वर्मा को ब्रेक मिला, वह न्यूजीलैंड सीरीज़ नहीं खेल पाए और जब वह वापस आए, तो वह एक अलग खिलाड़ी थे. उन्होंने एक ए-सीरीज़ का मैच (इंडिया ए और USA के बीच वार्म-अप मैच) खेला और कल भी (बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ), हमें उम्मीद है कि वाशिंगटन भी उसी रास्ते पर चलेंगे.

उन्होंने आगे कहा, वह बहुत अच्छा कर रहे हैं, वह लगभग तैयार हैं, हम चाहते हैं कि जब वह वापस आएं तो पूरी तरह से फिट हों… 100 प्रतिशत, हम उनके साथ धैर्य रखेंगे.

