सिर्फ 41 रन बनाते ही रोहित और विराट की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे सूर्यकुमार यादव, विशाखापत्तनम में रचेंगे इतिहास

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में एक खास मुकाम हासिल करने का मौका है. सूर्यकुमार यादव 41 रन बनाते ही विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे.

नई दिल्ली: सूर्यकुमार यादव के फॉर्म पर काफी सवाल उठ रहे थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले सूर्या ने बीते साल 2025 में कोई हाफ सेंचुरी नहीं लगाई थी. और सीरीज के शुरुआती मैच में भी वह सिर्फ 32 रन बनाकर आउट हो गए थे. लेकिन इसके बाद भारतीय टी20 टीम के इस कप्तान को लय मिल गई. पहले रायपुर और फिर गुवाहाटी में उन्होंने धमाकेदार पारियां खेलीं. उनकी पारियों की मदद से भारत ने पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के पहले तीन मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा कर लिया. और अब दाएं हाथ के इस धमाकेदार बल्लेबाज के निशाने पर एक बड़ा रिकॉर्ड है. और जिस फॉर्म में सूर्या हैं उम्मीद है कि विशाखापत्तनम में वह इस मुकाम को हासिल कर लेंगे.

सूर्यकुमार यादव टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने से सिर्फ 41 रन दूर हैं. सूर्या अगर ये रन बना लेते हैं तो वह भारत के तीसरे बल्लेबाज होंगे जिन्होंने इस फॉर्मेट में यह आंकड़ा हासिल किया हो. सूर्या से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ही ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में इतने रन बनाए हैं. रोहित और विराट ने 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. रोहित ने 4231 और विराट ने 4188 रन इस फॉर्मेट में बनाए.

सूर्यकुमार यादव की बात करें तो उन्होंने 102 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 2959 रन बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 36.98 का रहा है. उनका स्ट्राइक-रेट 165.08 का है. इसमें चार सेंचुरी और 23 हाफ सेंचुरी लगाई हैं.

टी20 इंटरनेशनल में अभी तक सिर्फ 11 बल्लेबाजों ने ही 3 हजार या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने बनाए हैं. पाकिस्तान के इस पूर्व कप्तान 136 मैचों में 4429 रन बनाए हैं. रोहित दूसरे और विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं. भारत के लिए इस फॉर्मेट में सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो इसमें विराट कोहली सबसे आगे हैं. कोहली ने 81 पारियों में 3000 रन पूरे किए थे. बाबर आजम ने 79 पारियों में यह मुकाम पूरे किए थे. वहीं भारत के लिए रोहित शर्मा ने 108 पारियों में 3000 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे किए थे.

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

रैंकिंग बल्लेबाज मैच पारी रन औसत स्ट्राइक-रेट 100 50 1 रोहित शर्मा 159 151 4231 32.05 140.89 5 32 2 विराट कोहली 125 117 4188 48.69 137.04 1 28 3 सूर्यकुमार यादव 102 96 2959 36.98 165.03 4 23 4 केएल राहुल 72 68 2265 37.75 139.12 2 22 5 हार्दिक पंड्या 127 98 2027 28.54 143.65 0 7

सूर्यकुमार यादव ने साल 2025 में 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों की 19 पारियों में 218 रन बनाए थे. उनका बल्लेबाजी औसत 13.62 का रहा और स्ट्राइक-रेट 123.16 का रहा. साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद और इस सीरीज से पहले उन्होंने 31 मैचों की 28 पारियों में 448 रन बनाए थे. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही इस सीरीज में वह दो हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं. दूसरे टी20 इंटरनेशनल में सूर्या ने 37 गेंद पर 82 रन की पारी खेली थी. वहीं दूसरे मैच में उन्होंने सिर्फ 26 गेंद पर 57 रन बनाए थे.