गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20I मैच में एक बार फिर सूर्यकुमार यादव का तूफानी अंदाज देखने को मिला। सूर्यकुमार ने महज 18 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया जोकि भारत के लिए संयुक्त रुप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। सूर्या से पहले केएल राहुल भी 18 गेंदों पर T20I क्रिकेट में पचासा जड़ चुके हैं।

सूर्यकुमार ने अर्धशतक जड़ने के लिए 5 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े। इस दौरान भारत के सबसे तूफानी बल्लेबाज ने T20I क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन (सबसे कम गेंद के लिहाज से) पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सूर्या ने महज 573 गेंदों में ये आकड़ा छुआ है। इससे पहले ये रिकॉर्ड ग्लैन मैक्सवेल के नाम था जिन्होंने 604 गेंदों पर T20I में 1000 रन पूरे किए थे।

सबसे तेज 1000 T20I रन (सबसे कम गेंद)

573 सूर्य कुमार यादव (SR 174) *

604 ग्लेन मैक्सवेल (SR 166)

635 कॉलिन मुनरो (SR 157)

640 एविन लुईस (SR 156)

654 थिसारा परेरा (SR 153)

