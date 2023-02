IND vs AUS: टेस्ट में डेब्यू करते ही सूर्यकुमार ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय

नागपुर में 9 फरवरी को भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच का आगाज हो चुका है जिसमें टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और विकेटकीपर केएस भरत अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। टॉस से पहले रवि शास्त्री ने सूर्यकुमार को टेस्ट कैप सौंपी। इसके साथ ही सूर्यकुमार ने 2 साल से भी कम समय में तीनों फॉर्मेट की टीम में जगह बनाने का बड़ा कारनामा कर दिखाया। दिलचस्प बात ये है कि सूर्या ने 30 साल की उम्र के बाद भारत की ओर से तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने का कमाल किया है।

बता दें, सूर्यकुमार 30 साल की उम्र के बाद तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए डेब्यू करने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। सूर्यकुमार ने साल 2021 में 30 साल 181 दिन की उम्र में भारत की ओर से T20I में अपना डेब्यू किया था। जुलाई 2021 उन्हें वनडे में 30 साल 307 दिन की उम्र में पहली बार खेलने का मौका मिला। इसके बाद आज 9 फरवरी 2023 को इस बल्लेबाज ने 32 साल 148 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया है।

Test debuts for @surya_14kumar & @KonaBharat ? ?

भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने सूर्या को टेस्ट कैप सौंपते हुए एक शानदार स्पीच भी दी। शास्त्री ने कहा, "मैंने सूर्या को बोला कि तू अपने दम पर यहां पहुंचा है। अपने खेल की वजह से पहुंचा है। किसी और की वजह से नहीं। तो खूब इन्जॉय कर। मैंने भरत को भी यही बोला। वह घरेलू क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन करते चले आए हैं। इस पिच पर स्पिनर्स को मदद मिल सकती है और ऐसे में विकेटकीपर की भूमिका काफी अहम हो सकती है।"

A proud moment in the career of Suryakumar Yadav. pic.twitter.com/6GtFJQGnGL