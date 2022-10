ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के 30वें मुकाबले में भारतीय स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने पर्थ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ महज 30 गेंदों पर जड़ दिया अर्धशतक। सूर्यकुमार ऐसे समय में बल्लेबाजी करने के लिए आए जब टीम इंडिया ने 41 रन पर रोहित, केएल और विराट का विकेट खो दिया। इसके बाद सूर्यकुमार ने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाते हुए 15वें ओवर में चौके से अपना अर्धशतक पूरा किया। इस तरह साल 2022 में सूर्यकुमार ने T20I में 180 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 900 रन पूरे कर लिए।

इस शानदार पारी के दौरान महज 2 घंटे के भीतर ही सूर्या पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पछाड़ते हुए इस साल T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। इससे पहले रिजवान ने नीदरलैंड के खिलाफ 49 रन बनाते हुए इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा किया था जो 2 घंटे भी नहीं टिक सका।

साल 2022 में सबसे ज्यादा T20I रन

सूर्यकुमार साल 2022 में T20I क्रिकेट में 1 शतक और 8 अर्धशतक जड़ चुके हैं। इस तरह उनके बल्ले से इस साल 9 बार 50 या उससे ज्यादा की पारी निकल चुकी हैं।

Most 50+ Scores in a calendar year in T20 internationals. #INDvsSA #INDvSA #T20WorldCup #SuryakumarYadav pic.twitter.com/0kSerLynV8

सूर्यकुमार 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 40 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हुए। सूर्या को वेन पर्नेल ने 19वें ओवर में आउट किया जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस लेते हुए सेलिब्रेट किया।

2022 में T20I में सूर्यकुमार यादव:-

Ninth score of fifty or more in T20Is in 2022 for Suryakumar Yadav ?#INDvSA | #T20WorldCup | ?: https://t.co/9BZxULLXKH pic.twitter.com/FspZqLSPml

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 30, 2022