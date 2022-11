T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और बांग्लादेश के मुकाबले के बीच स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार को लेकर एक धमाकेदार खबर आई है। ICC T20 रैंकिंग में सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को धकेलते हुए नंबर-1 स्थान पर कब्जा कर लिया है। सूर्या इससे पहले नंबर 3 पर थे लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 68 रनों की धमाकेदार पारी खेलने के बाद उन्होंने एडन मारक्रम और मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ दिया।

Debut on 2021 March and number 1 ranked batsman in 2022 November.

What a remarkable journey for Suryakumar Yadav in T20I.

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 2, 2022