राजकोट: श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनैशनल में सूर्यकुमार यादव ने कमाल की पारी खेली. उन्होंने सिर्फ राजकोट में खेले गए इस मैच में सिर्फ 51 गेंद पर 112 रन बनाए. यादव के टी20 इंटरनैशनल करियर की यह तीसरी सेंचुरी थी. अपनी पारी में उन्होंने सात चौके और नौ छक्के लगाए. उनकी पारी की मदद से भारत ने पांच विकेट पर 228 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में श्रीलंका की टीम सिर्फ 137 रन ही बना सकी. भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की.

सूर्यकुमार यादव की इस धमाकेदार पारी के बाद उन्हें हर ओर से तारीफ मिलने लगी. फैंस और क्रिकेटर्स ने उनकी इस पारी पर खूब प्यार लुटाया. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भी सूर्यकुमार यादव की तारीफ की. विराट ने सूर्यकुमार की सेंचुरी की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की.

रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने विराट कोहली की स्टोरी पर सूर्यकुमार यादव का रिऐक्शन का एक वीडियो पोस्ट किया. इसके साथ ही यह भी बताया कि कोहली की स्टोरी पर यादव ने क्या रिऐक्शन दिया. कोहली ने सूर्यकमुार यादव की तस्वीर के साथ दो फायर इमोजी और दो तालियां बजाते हुए इमोजी पोस्ट की थी. यादव ने रिऐक्शन दिया- ‘ओह, बाबा देखो किसने स्टोरी पोस्ट की है.’

इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने कोहली को अपने जवाब में लिखा- ‘भाऊ, बहुत सारा प्यार. जल्द मिलते हैं.’

इस वीडियो में नजर आ रहा है कि फैंस सूर्याकुमार के लिए नारे लगा रहे हैं. टीम बस से होटल पहुंचने के बाद सूर्या केक काटते हैं और होटल के कमरे में पहुंचकर सभी फैंस का उनकी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया अदा करते हैं.

Raw emotions ?

A Suryakumar fandom frenzy ??

A special reply to an Instagram story ?

Unparalleled love for SKY from his fans as he signs off from Rajkot ?#TeamIndia | #INDvSL | @surya_14kumar pic.twitter.com/wYuRKMNv1L

— BCCI (@BCCI) January 8, 2023