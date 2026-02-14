अभिषेक शर्मा क्या खेलेंगे, हैंडशेक पर भारत का क्या होगा स्टैंड, सूर्या ने मैच से पहले दिया जवाब

हैंडशेक पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, मेरी व्यक्तिगत राय शायद मायने नहीं रखती, लेकिन क्रिकेट उसी तरीके से खेला जाना चाहिए, जिस तरह से इसे हमेशा खेला जाना चाहिए था.

Surya Kumar Yadav

भारत और पाकिस्तान की टीम टी-20 वर्ल्ड कप में रविवार 15 फरवरी को आमने-सामने होगी. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले में अभिषेक शर्मा के खेलने को लेकर सस्पेंस जारी है. अभिषेक शर्मा के प्लेइंग-11 में शामिल होने पर मैच से एक दिन पहले सूर्या ने जवाब दिया है.

सूर्या ने शनिवार को मजाक में कहा, अगर आप सब चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा खेले तो हम उसे खिलाएंगे. वहीं हैंडशेक के सवाल पर भारतीय कप्तान ने कहा कि 24 घंटे इंतज़ार करो, हम क्रिकेट खेलने आए हैं। अच्छा खाना खाओ और सो जाओ. वाशिंगटन सुंदर की चोट पर अपडेट देते हुए भारतीय कप्तान ने कहा कि वह लने के लिए तैयार हैं.

सूर्या ने कहा कि पाकिस्तान को जल्दी आने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हमारे पास प्लान तैयार हैं.

क्रिकेट सही भावना के साथ खेला जाना चाहिए: सलमान आगा

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने रविवार को यहां होने वाले टी20 विश्व कप मैच के टॉस या मुकाबले से बाद भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के सवाल पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया लेकिन कहा कि खेल उसी भावना से खेला जाना चाहिए, जिसके लिए वह जाना जाता है. आगा ने कहा, क्रिकेट (सही) भावना के साथ खेला जाना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय शायद मायने नहीं रखती, लेकिन क्रिकेट उसी तरीके से खेला जाना चाहिए, जिस तरह से इसे हमेशा खेला जाना चाहिए था, क्या करना है, यह तय करना उन पर निर्भर है.

