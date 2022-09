नई दिल्ली : स्विस के स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर ने लेवर कप में अपने अंतिम मुकाबले के बाद प्रतिस्पर्धी टेनिस को अलविदा कहनी घोषणा की, साथ ही अपने करियर को “शानदार सफर” करार दिया।

फेडरर ने अपना आखिरी मैच लंबे समय से ऑन-कोर्ट प्रतिद्वंद्वी राफेल नडाल के साथ लंदन के O2 एरिना में जोड़ी स्पर्धा में खेला था। टीम यूरोप का प्रतिनिधित्व करते हुए, जिसे अक्सर ‘फेडल’ कहा जाता है, शुक्रवार (23 सितंबर) को टीम वर्ल्ड के जैक सॉक और फ्रांसेस टियाफो से 6-4, 6(2)-7, 9-11 से हार गई।

हालांकि, परिणाम कोई मायने नहीं रखता था क्योंकि यह मौका टेनिस की सेवा करने वाले महानतम खिलाड़ियों में से एक के संन्यास लेने का था। और फेडरर के लिए, यह वास्तव में एक शानदार दिन था।

फेडरर ने अपने ऑन-कोर्ट इंटरव्यू के दैरान कहा, “यह मेरे लिए एक आदर्शपूर्ण यात्रा रही है, कभी दुबारा मौका मिला तो यह सब फिर से करना चाहूंगा।”

रोजर ने बातचीत करते हुए कहा, “देखो, यह एक शानदार दिन रहा है। मैंने लोगों से कहा कि मैं खुश हूं, मैं दुखी नहीं हूं। इसलिए यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है।”

फेडरर ने कहा, “और निश्चित रूप से, एक ही टीम में राफा के साथ खेलना और दोस्तों, यहां हर कोई जो मौजूद है मेरे सभी साथी रॉकेट (रॉड लेवर), एडबर्ग, स्टीफन, को धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने यह अपना यादगार सफर बनाया और मैच भी काफी बढ़िया था। मैं अधिक खुश नहीं हो सकता, इसलिए यह अद्भुत रहा।”

