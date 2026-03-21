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VIDEO: स्विच ऑन कर लीजिए, अब हमें... विराट कोहली ने साथी खिलाड़ियों में भरा जोश
हेड कोच एंडी फ्लावर ने कहा, अब पिछला सत्र बीत गया है और नई चुनौती सामने है, यह काफी रोमांचक है और हम आईपीएल जीतने आये हैं.
पिछले सीजन की विजेता आरसीबी की टीम आईपीएल 2026 को लेकर तैयारियों में जुटी है. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में टीम का पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होना है. इस मुकाबले से पहले विराट कोहली ने साथी खिलाड़ियों में शनिवार को जोश भरा. विराट कोहली ने शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के अपने साथी खिलाड़ियों से ‘स्विच ऑन’ करने का आग्रह किया और कहा कि आईपीएल खिताब बरकरार रखने की तैयारी में अब उन्हें अभ्यास सत्र का एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना है .
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर पहले अभ्यास सत्र के दौरान कोहली ने कहा कि उसी जज्बे को बरकरार रखना है जिसके दम पर उन्होंने पिछले साल खिताब जीता था. कोहली ने कहा, हमने पिछले दो तीन सत्र में काफी मेहनत की है जिसके दम पर पिछले साल यह उपलब्धि हासिल कर सके, अब रास्ता और कठिन होगा क्योंकि बाकी टीमें भी पूरी चुनौती देंगी.
‘हमें आगे रहना है तो स्विच ऑन कर लीजिए’
कोहली ने कहा, हमें समय बर्बाद नहीं करना है, हमें आगे रहना है तो स्विच ऑन कर लीजिए, किसी भी सत्र का एक मिनट भी व्यर्थ नहीं करना है, हमें अगले ढाई महीने में अपना 120 प्रतिशत देना होगा.
आरसीबी ने टीम में वेंकटेश अय्यर, मंगेश यादव, जोर्डन कॉक्स, विकी ओस्तवाल और सात्विक देसवाल को शामिल किया है.
नीलामी काफी रोचक थी और हमारी टीम बेहतर हुई है: एंडी फ्लावर
मुख्य कोच एंडी फ्लावर ने कहा, नीलामी काफी रोचक थी और हमारी टीम बेहतर हुई है, हमने कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों को लिया है, विराट और रजत की अगुवाई में स्थापित खिलाड़ियों के साथ उन्हें आरसीबी का हिस्सा बनाना रोमांचक होगा. उन्होंने यह भी कहा, इस साल बात अलग होगी क्योंकि अब हम खिताब जीत चुके हैं, आरसीबी के सभी प्रशंसकों के लिये यह गर्व की बात है, लेकिन अब पिछला सत्र बीत गया है और नई चुनौती सामने है, यह काफी रोमांचक है और हम आईपीएल जीतने आये हैं.
विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा ने कहा, सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं, सभी कोचों से फिर मिलकर और अभ्यास करके बहुत अच्छा लग रहा है.