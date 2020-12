लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) में मध्‍यक्रम की रीढ की हड्डी बने रहे बाएं हाथ के बल्‍लेबाज सुरेश रैना (Suresh Raina) नए साल की शुरुआत में घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy 2021) में खेलते हुए नजर आएंगे. रैना ने स्‍वयं सोशल मीडिया के माध्‍यम से इसकी घोषणा की.

रैना सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी के माध्‍यम से आईपीएल 2021 से पहले वार्मअप करना चाहते हैं. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के साथ-साथ सुरेश रैना (Suresh Raina) ने इस साल 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी. हालांकि रैना ने ये साफ किया था कि वो आईपीएल (IPL) खेलना जार रखेंगे. आईपीएल में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स का हिस्‍सा बनने के बावजूद वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही यूएई से वापस भारत लौट आए थे.

All set for the camp, warming up for the upcoming season among the lions of @UPCACricket ! #AllSet #Goals #Cricket #Passion #BigGoals pic.twitter.com/Fe0jvNBZ7q

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) December 13, 2020