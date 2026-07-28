टी. दिलीप और डोएशे की छुट्टी! नए फील्डिंग कोच की रेस शुरू; BCCI सचिव ने किया बड़ा ऐलान

भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोएशे और फील्डिंग कोच टी.दिलीप का कार्यकाल खत्म हो गया. जिसे बीसीसीआई आगे बढ़ाने की मूड में नही है. इस बात की पुष्टि खुद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कर दिया है. उन्होंने पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि बोर्ड इन दोनों के कार्यकाल को कोई विस्तार नहीं देने जा रहा है. बीसीसीआई श्रीलंका दौरे के लिए जल्द ही नए क्षेत्ररक्षण कोच के नाम की घोषणा करेगा.

भारत को जल्द मिलेगा नया फील्डिंग

भारत ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. मगर इस दौरे पर कोचिंग स्टाफ में बदलाव देखने को मिल सकता है. बीसीसीआई जल्द ही टेस्ट सीरीज के लिए नए फील्डिंग कोच का ऐलान करेगी. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि भारतीय पुरूष टीम के नये फील्डिंग कोच के लिये बीसीसीआई दो या तीन व्यक्तियों से बात कर रहा है. सूत्रों के अनुसार भारत की महिला टीम और भारत-ए के पूर्व सहयोगी सदस्य शुभदीप घोष इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं.

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देवजीत सैकिया ने ‘पीटीआई’ से बातचीत में कहा कि सहायक कोच डोएशे का भारतीय पुरुष टीम के साथ दो वर्ष का अनुबंध 10 जून को समाप्त हो गया था तो वही एक वर्ष का विस्तार पाने वाले क्षेत्ररक्षक कोच टी. दिलीप का अनुबंध आठ जून को खत्म हो गया. बीसीसीआई ने दोनों को भारत के ब्रिटेन दौरे के समाप्त होने तक टीम के साथ बनाए रखा. लेकिन अब उनके अनुबंध में कोई और विस्तार नहीं दिया जा रहा है. चूंकि उनका अनुबंध समाप्त हो चुका है, इसलिए इस्तीफा स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता.

टी.दिलीप की कौन लेगा जगह

भारत के फील्डिंग कोच टी. दिलीप को इंग्लैंड में 2025 की टेस्ट सीरीज से पहले एक सीनियर खिलाड़ी के आग्रह पर एक साल का विस्तार मिला था. उनके प्रदर्शन से हालांकि टीम प्रबंधन संतुष्ट नहीं था. आयरलैंड और इंग्लैंड में सीमित ओवरों के दौरे में टीम के खराब क्षेत्ररक्षण के बाद उनके अनुबंध को आगे बढ़ाने की संभावना लगभग समाप्त हो गई थी.

सैकिया ने किसी नाम का जिक्र किये बिना कहा कि हम फिलहाल दो-तीन उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले एक-दो दिनों में फैसला हो जाएगा. श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम के साथ नया क्षेत्ररक्षण कोच होगा. असम के शुभदीप घोष राहुल द्रविड़ के राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) कार्यकाल से पिछले छह-सात वर्षों से भारतीय क्रिकेट व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं. वह इस पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं.