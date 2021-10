पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन (Micheal Vaughan) का मानना है कि पाकिस्तान यूएई में खेलते हुए किसी भी टीम को हरा सकती है। हालांकि उन्होंने रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम का समर्थन किया है।

ग्रुप 2 के इस मुकाबले में भारत और पाकिस्तान टीमें साल 2016 के बाद पहली बार एक-दूसरे के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगी।

India should be too strong for Pakistan today .. But this Pakistan team in these conditions could beat anyone .. Hearing 1 Billion will be watching globally .. India to win .. #India vs Pakistan #T20WorldCup

